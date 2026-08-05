Após mortes, prefeito de Mariana anuncia novas regras para eventos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O prefeito de Mariana Juliano Duarte (PSB) anunciou nessa terça-feira (4/8) que trabalha na elaboração de um novo decreto que estabeleça regras para eventos realizados na cidade. A decisão ocorre após a morte de dois jovens, de 18 e 23 anos, durante uma cavalgada na noite de domingo (2/8).

“A gente quer informar para a população que, diante dos últimos acontecimentos, de infelizmente homicídios em eventos, o município passará a adotar medidas severas”, disse Duarte em vídeo publicado em suas redes sociais. “Todas essas medidas são necessárias para garantir a segurança das pessoas que frequentam os eventos que acontecem no município de Mariana”, completa.

Os organizadores serão obrigados a solicitar permissão para realização de eventos com no mínimo 30 dias e passar por análise dos órgãos competentes e da Polícia Militar. Eventos particulares deverão contar com estruturas de segurança como gradis, detectores de metais, equipe de segurança, além de assinar um termo de responsabilidade.

“Ainda terá um termo de responsabilidade onde o proponente do evento irá assumir toda a responsabilidade civil, administrativa, trabalhista, tributária e criminal dos fatos, e também omissões ou danos relacionados à sua organização”, afirmou o prefeito.

Juliano Duarte não informou quando o decreto será publicado.

Mortes em cavalgada

Dois jovens morreram depois de serem baleados durante uma cavalgada na noite de domingo em Mariana. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h, na Vila Portuguesa, onde o evento reunia entre 1 mil e 1,5 mil pessoas.

Testemunhas relataram que o suspeito era um homem de pele morena e trajava bermuda jeans, jaqueta, blusa e boné pretos. Ele se aproximou das vítimas, efetuou diversos disparos e fugiu no meio da multidão.

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Ainda segundo a PM, a motivação inicial do crime estaria relacionada a uma discussão iniciada durante o evento. Conforme a corporação, os dois jovens eram conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Passagem de Mariana. O caso é investigado pela Polícia Civil em Mariana.