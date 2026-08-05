Jovem é encontrado morto a tiros às margens da BR-040, em Contagem

Um jovem de aproximadamente 19 anos foi encontrado morto na noite dessa terça-feira (4/8) às margens da BR-040, na altura do Bairro Vargem das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h20. Os militares foram acionados para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo na região.

De acordo com as informações iniciais repassadas ao 190, indivíduos atiraram contra o jovem e fugiram logo em seguida. As características dos suspeitos não foram informadas.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Durante os levantamentos, os peritos constataram que a vítima apresentava cinco perfurações por arma de fogo na região do tórax, possivelmente provocadas por munição de calibre 9 mm.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML).

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Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.