Polícia encontra explosivos no Jardim Laguna, em Contagem

Em meio às operações para sufocar os recentes confrontos armados entre facções criminosas no Bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Polícia Militar de Minas Gerais mobilizou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) após localizar explosivos escondidos em um imóvel abandonado da comunidade. A apreensão ocorreu durante uma incursão do patrulhamento ostensivo com o apoio do Canil da corporação na área conhecida como Norte do Amaral.

A ação teve início quando os cães farejadores da equipe Roca (Rondas com Cães) sinalizaram a presença de entorpecentes em uma construção abandonada em um beco da região. No local, os militares encontraram sacolas com maconha e crack prontas para a venda. Ao aprofundarem as buscas em meio aos entulhos do lote vago, os policiais avistaram a ponta de um plástico dentro de um cano de PVC de 100 milímetros. Ao puxar o material esperando encontrar mais drogas, a guarnição viu que se tratava de dinamite.

Diante do risco potencial, o local foi imediatamente isolado e o os militares acionaram a equipe do Esquadrão de Bombas para a remoção segura do artefato. Segundo a avaliação técnica repassada ao capitão Carlos Coelho, os explosivos encontrados estavam desgastados e eram velhos. Também não tinham detonador acoplado no momento, não havendo portando risco de detonação espontânea no local.

O material foi recolhido em segurança para posterior neutralização e destruição. "A Roca vem diariamente fazendo incursões no Norte do Amaral com os cães farejadores. Encontramos drogas prontas para venda e esse artefato dentro de um cano de PVC. O local foi isolado, o Esquadrão de Bombas fez a recolha e constatou potencial zero de explosão por falta do detonador", explicou o capitão.

Questionado sobre a ligação direta do explosivo com as recentes disputas de facções no bairro, o capitão ponderou que a dinâmica de ocultação do artefato indica que se trata de um material antigo e descartado, sem relação direta com os episódios recentes de confronto no local. "Pela característica do material e pela forma como estava guardado no entulho, creio que não seja voltado para essa situação atual. Era apenas um esconderijo antigo. A perícia foi acionada e o registro será encaminhado à Polícia Civil para investigar a origem", afirmou o oficial. Nenhum suspeito foi localizado no beco no momento da abordagem.

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A Polícia Militar reforçou que a presença das tropas especializadas, do 18º Batalhão e do GEPAR continuará de forma ininterrupta, garantindo patrulhamento 24 horas por dia no Jardim Laguna para impedir que grupos criminosos tomem o controle das vias da comunidade e para devolver a tranquilidade aos moradores.