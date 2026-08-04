Crime organizado: operação cumpre 10 mandados de prisão em Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está cumprindo 10 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Belo Horizonte e um em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta terça-feira (4/8). A ação faz parte de uma operação para combater a atuação de uma organização criminosa do Rio de Janeiro em território mineiro.

De acordo com a PCMG, as diligências ocorrem por meio da 2ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) em diversos aglomerados da capital e em outros bairros.

A operação tem como objetivo desarticular o núcleo operacional da organização criminosa em Minas Gerais e reunir elementos que reforcem as investigações em andamento.

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As equipes do Denarc seguem em campo para o cumprimento das ordens judiciais. A Polícia Civil informou que mais informações serão divulgadas após a conclusão das diligências para não comprometer o andamento da investigação.