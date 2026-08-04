Assine
overlay
Início Gerais
FRIO EM MINAS

Minas registra menor temperatura do país nesta terça (4/8); saiba onde

Minas Gerais tem frio nesta terça-feira (4/8) e marca três das cinco menores temperaturas do Brasil. Confira a previsão do tempo completa

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/08/2026 09:28

compartilhe

SIGA
×
Frio segue intenso na capital mineira nesta sexta-feira (17/7)
Frio segue intenso na capital mineira nesta sexta-feira (17/7) crédito: Leandro Couri/EM

O dia começou gelado em Minas Gerais, que registrou quatro das seis menores temperaturas do país na manhã desta terça-feira (4/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado, marcaram 5,6 °C às 7h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A segunda temperatura mais baixa do dia foi de 6 °C, em Caldas, também no Sul de Minas, às 7h. Já o terceiro lugar no ranking foi dividido entre a cidade mineira Maria da Fé e Campos do Jordão (SP), que registrou 6,9 °C no mesmo horário.

Leia Mais

Nova Friburgo (RJ) registrou a quarta menor temperatura, de 7,1 °C, e Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte ocupou o quinto lugar da lista com 7,4 °C.

Menores temperaturas do país em 4/8

  • 5,6 °C - Monte Verde (MG)
  • 6 ° - Caldas (MG)
  • 6,9 ° - Maria da Fé (MG) e Campos do Jordão (SP)
  • 7,1 °C - Nova Friburgo (RJ)
  • 7,4 °C - Florestal (MG)

Como fica o tempo?

De acordo com o Inmet, Minas terá uma terça-feira é típica de inverno e estação seca. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

Apesar de frio no início da manhã, a máxima pode chegar a 32 °C nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Tópicos relacionados:

clima frio meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay