Minas registra menor temperatura do país nesta terça (4/8); saiba onde

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O dia começou gelado em Minas Gerais, que registrou quatro das seis menores temperaturas do país na manhã desta terça-feira (4/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado, marcaram 5,6 °C às 7h.

A segunda temperatura mais baixa do dia foi de 6 °C, em Caldas, também no Sul de Minas, às 7h. Já o terceiro lugar no ranking foi dividido entre a cidade mineira Maria da Fé e Campos do Jordão (SP), que registrou 6,9 °C no mesmo horário.

Nova Friburgo (RJ) registrou a quarta menor temperatura, de 7,1 °C, e Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte ocupou o quinto lugar da lista com 7,4 °C.

Menores temperaturas do país em 4/8



5,6 °C - Monte Verde (MG)

6 ° - Caldas (MG)

6,9 ° - Maria da Fé (MG) e Campos do Jordão (SP)

7,1 °C - Nova Friburgo (RJ)

7,4 °C - Florestal (MG)

Como fica o tempo?

De acordo com o Inmet, Minas terá uma terça-feira é típica de inverno e estação seca. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

Apesar de frio no início da manhã, a máxima pode chegar a 32 °C nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias.

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O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.