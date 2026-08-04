Idoso é flagrado em ato obsceno diante de manequim em MG; veja vídeo

Um idoso foi flagrado praticando um ato obsceno em frente a uma loja feminina na noite desse sábado (1º/8), em São José da Barra, no Sul de Minas.

O caso aconteceu em um estabelecimento localizado na Avenida Padre Salim, na região central da cidade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem observando um manequim vestido com peças de lingerie.

Em seguida, ele desabotoa a calça e pratica um ato obsceno em frente à vitrine. Toda a ação foi registrada por uma pessoa que filmava o local à distância.

Até o momento, não há registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O artigo 233 do Código Penal prevê o crime de ato obsceno, caracterizado pela prática de ato de cunho sexual em lugar público, aberto ou exposto ao público. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano, ou multa.