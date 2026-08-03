Aluno de medicina é preso por importunação sexual após denúncia em hospital
Suspeito, de 39 anos, foi conduzido e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, e preso em flagrante. Caso aconteceu em Alfenas
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Um estudante de medicina de 39 anos foi preso em flagrante suspeito de cometer importunação sexual no Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, no Sul de Minas. O caso foi denunciado por uma paciente da unidade na madrugada desta segunda-feira (3/8).
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Conforme informações da Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada por volta de 1h, depois que a paciente relatou ter sido vítima de uma conduta abusiva durante o atendimento. A vítima relatou ter sido atendida inicialmente por um médico e uma enfermeira e, posteriormente, o estudante entrou sozinho no quarto.
A paciente afirmou que o suspeito solicitou que ela exibisse novamente as partes íntimas e, sem autorização a tocou sem utilizar luvas médicas. Ainda segundo a denúncia, o estudante teria feito fotografias sem consentimento e realizado perguntas de cunho pessoal que constrangeram a paciente.
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Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PCMG) informou que, em relação ao fato ocorrido na madrugada dessa segunda-feira (3/8), em Alfenas, o suspeito, de 39 anos, foi conduzido e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime previsto no Decreto Lei 2848/40, art. 215-A, que trata do crime de importunação sexual. Após os procedimentos, ele ficou à disposição da Justiça. O Estado de Minas procurou posicionamento do hospital, mas não obteve esclarecimento até a publicação desta matéria.
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Também questionada sobre a ciência dos fatos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) comunicou que a prestação direta dos serviços assistenciais do SUS, como consultas, exames e cirurgias, bem como a gestão de recursos humanos das unidades de saúde, é de responsabilidade dos municípios e das instituições prestadoras de serviços contratadas para esse fim. "Dessa forma, a contratação e a gestão dos profissionais que atuam nesses serviços não são realizadas diretamente pela SES-MG", concluiu em nota.