Aluno de medicina é preso por importunação sexual após denúncia em hospital

Um estudante de medicina de 39 anos foi preso em flagrante suspeito de cometer importunação sexual no Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, no Sul de Minas. O caso foi denunciado por uma paciente da unidade na madrugada desta segunda-feira (3/8).

Conforme informações da Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada por volta de 1h, depois que a paciente relatou ter sido vítima de uma conduta abusiva durante o atendimento. A vítima relatou ter sido atendida inicialmente por um médico e uma enfermeira e, posteriormente, o estudante entrou sozinho no quarto.

A paciente afirmou que o suspeito solicitou que ela exibisse novamente as partes íntimas e, sem autorização a tocou sem utilizar luvas médicas. Ainda segundo a denúncia, o estudante teria feito fotografias sem consentimento e realizado perguntas de cunho pessoal que constrangeram a paciente.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil (PCMG) informou que, em relação ao fato ocorrido na madrugada dessa segunda-feira (3/8), em Alfenas, o suspeito, de 39 anos, foi conduzido e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito pelo crime previsto no Decreto Lei 2848/40, art. 215-A, que trata do crime de importunação sexual. Após os procedimentos, ele ficou à disposição da Justiça. O Estado de Minas procurou posicionamento do hospital, mas não obteve esclarecimento até a publicação desta matéria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também questionada sobre a ciência dos fatos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) comunicou que a prestação direta dos serviços assistenciais do SUS, como consultas, exames e cirurgias, bem como a gestão de recursos humanos das unidades de saúde, é de responsabilidade dos municípios e das instituições prestadoras de serviços contratadas para esse fim. "Dessa forma, a contratação e a gestão dos profissionais que atuam nesses serviços não são realizadas diretamente pela SES-MG", concluiu em nota.

