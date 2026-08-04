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CANETAS EMAGRECEDORAS

PF mira grupo suspeito de contrabandear canetas emagrecedoras em MG

Organização criminosa também é investigada por contrabando de eletrônicos; mandados foram cumpridos em Montes Claros e Foz do Iguaçu

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Repórter
04/08/2026 09:09

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Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem) alerta para o consumo de canetas emagrecedoras de fontes que não são legais, medicamentos que não são registrados
PF faz operação contra esquema de canetas emagrecedoras ilegais - (Imagem ilustrativa) crédito: Receita Federal/divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (4/8), a Operação Peso Oculto para desarticular uma organização criminosa suspeita de contrabandear canetas emagrecedoras e produtos eletrônicos. A ação ocorre em Montes Claros, no Norte de Minas, e em Foz do Iguaçu, no Paraná.

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Segundo a PF, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto, em São Paulo.

As investigações começaram após a prisão em flagrante de dois homens que transportavam 472 ampolas de medicamentos injetáveis para emagrecimento, além de produtos eletrônicos e cosméticos, em São José do Rio Preto.

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De acordo com a Polícia Federal, as apurações identificaram uma rede clandestina de comercialização de mercadorias contrabandeadas.

Os investigados mantinham contato direto com fornecedores e intermediários localizados no Paraguai.

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Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de comercialização de medicamentos de procedência desconhecida e contrabando.

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