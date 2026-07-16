Ação da PF contra venda ilegal de canetas emagrecedoras chega à nova fase
Segunda etapa da Operação Sanitas cumpre 11 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (16/7) em BH e cidades do interior de Minas
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A operação da Polícia Federal (PF) de Minas Gerais contra a venda ilegal de canetas emagrecedoras chega à segunda fase nessa quinta-feira (16/7). A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e Caratinga, no Vale do Rio Doce.
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A segunda fase da Operação Sanitas foi motivada por novas apurações obtidas pela PF na primeira fase da ação. As novas informações indicaram locais suspeitos de importar, armazenar e comercializar canetas emagrecedoras injetáveis.
Os medicamentos apreendidos continham tirzepatida, retatrutida e outras substâncias semelhantes. As canetas não são regularizadas pela vigilância sanitária e são oriundas de países estrangeiros.
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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro