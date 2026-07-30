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Anvisa determina apreensão de lote falsificado de canetas emagrecedoras

Produto afetado, da marca Mounjaro, tem lote D881474 e número de série 302199651396: número de série inexistente foi identificado pelo próprio fabricante

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AB
Agência Brasil
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Repórter
30/07/2026 22:44

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Canetas para diabetes, frequentemente usadas para emagrecimento
Anvisa determinou a apreensão do lote falsificado crédito: Redes Sociais / Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (30/7) a apreensão de um lote falsificado do medicamento Mounjaro. A resolução foi publicada nesta quinta no "Diário Oficial da União".

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De acordo com a Anvisa, a própria empresa detentora do registro do produto, Eli Lilly do Brasil Ltda., identificou no mercado um item com número de lote D881474, considerado legítimo e existente em sistema, mas com número de série 302199651396, classificado como incompatível.

Assim, a orientação da agência é que canetas emagrecedoras da marca Mounjaro que apresentem número de lote D881474 e número de série 302199651396 devem ser apreendidas e não podem ser distribuídas, vendidas ou utilizadas.

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Em nota, a Anvisa reforçou a orientação para que a população em geral e profissionais de saúde somente adquiram medicamentos em farmácias devidamente regularizadas, sempre em embalagem completa (dentro da caixa) e mediante emissão da nota fiscal.

"Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população e os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com as empresas detentoras do registro desses produtos, para verificar sua autenticidade", concluiu a agência.

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O Mounjaro tem como princípio ativo a tirzepatida e figura entre os medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras.

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