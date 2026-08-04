Falta de água: bairros da Grande BH podem ser afetados nesta terça (4/8)
Segundo a Copasa, intermitência no abastecimento ocorre devido à manutenção emergencial realizada nessa segunda (3/8); confira os bairros afetados
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Bairros de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), podem ficar sem água nesta terça-feira (4/8), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada na tarde dessa segunda-feira (3/8). A previsão é de que a situação seja normalizada até a noite desta terça-feira.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?
- Charneca
- Citrolândia
- Paquetá
- São Jorge
- São Marcos