Falta de água: bairros da Grande BH podem ser afetados nesta terça (4/8)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), podem ficar sem água nesta terça-feira (4/8), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada na tarde dessa segunda-feira (3/8). A previsão é de que a situação seja normalizada até a noite desta terça-feira.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?