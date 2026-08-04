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ABASTECIMENTO

Falta de água: bairros da Grande BH podem ser afetados nesta terça (4/8)

Segundo a Copasa, intermitência no abastecimento ocorre devido à manutenção emergencial realizada nessa segunda (3/8); confira os bairros afetados

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/08/2026 09:44

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Equipes da Copasa realizam trabalho preventivo na detecção de vazamentos ocultos
Abastecimento em bairros de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pode ficar comprometido até a noite desta terça-feira (4/8) crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Bairros de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), podem ficar sem água nesta terça-feira (4/8), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada na tarde dessa segunda-feira (3/8). A previsão é de que a situação seja normalizada até a noite desta terça-feira.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

  • Charneca
  • Citrolândia
  • Paquetá
  • São Jorge
  • São Marcos

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abastecimento agua betim copasa grande-bh

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