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REGIÃO CENTRAL DE MINAS

BR-040: colisão com quatro veículos deixa 13 feridos, dois em estado grave

Além dessas duas vítimas, que foram hospitalizadas em estado grave, outras 11 pessoas também ficaram feridas

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Repórter
04/08/2026 21:59 - atualizado em 04/08/2026 22:08

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Bombeiros precisaram desencarcerar os dois feridos em estado grave
Bombeiros precisaram desencarcerar os dois feridos em estado grave crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo quatro veículos — dois automóveis e dois caminhões — deixou duas pessoas em estado grave no km 668 da BR-040, em Carandaí, na Região Central de Minas, na tarde desta terça-feira (4/8). Além dessas duas vítimas, que ficaram presas às ferragens, outras 11 também ficaram feridas, mas sem gravidade.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as vítimas que ficaram encarceradas no interior dos veículos são uma mulher e um homem, cujas idades não foram reveladas. Elas foram retiradas pelos resgatistas e atendidas pelas equipes da concessionária EPR Via Mineira, responsável pela via, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Após serem estabilizadas e preparadas para o transporte, as duas vítimas em estado grave foram levadas em caráter de urgência para o Hospital Regional de Barbacena, na Região do Campo das Vertentes. Os demais feridos foram avaliados e atendidos no local.

A EPR Via Mineira informou que, em decorrência do acidente, uma das faixas no sentido Belo Horizonte precisou ser interditada, mas o trecho já foi totalmente liberado para o tráfego. Segundo a concessionária, o local permaneceu devidamente sinalizado durante toda a operação.

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O atendimento à ocorrência mobilizou ambulâncias, veículos de inspeção e reboques da EPR Via Mineira, além de ambulâncias do Samu e viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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