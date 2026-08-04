BR-040: colisão com quatro veículos deixa 13 feridos, dois em estado grave
Além dessas duas vítimas, que foram hospitalizadas em estado grave, outras 11 pessoas também ficaram feridas
compartilheSIGA
Um acidente envolvendo quatro veículos — dois automóveis e dois caminhões — deixou duas pessoas em estado grave no km 668 da BR-040, em Carandaí, na Região Central de Minas, na tarde desta terça-feira (4/8). Além dessas duas vítimas, que ficaram presas às ferragens, outras 11 também ficaram feridas, mas sem gravidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Idoso morre em batida frontal entre carros na BR-262 em MG
- Polícia investiga acidente suspeito com dois mortos carbonizados
- MG: homem em fuga salta de caminhão com 75 mil maços de cigarros na BR-262
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as vítimas que ficaram encarceradas no interior dos veículos são uma mulher e um homem, cujas idades não foram reveladas. Elas foram retiradas pelos resgatistas e atendidas pelas equipes da concessionária EPR Via Mineira, responsável pela via, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Leia Mais
Após serem estabilizadas e preparadas para o transporte, as duas vítimas em estado grave foram levadas em caráter de urgência para o Hospital Regional de Barbacena, na Região do Campo das Vertentes. Os demais feridos foram avaliados e atendidos no local.
A EPR Via Mineira informou que, em decorrência do acidente, uma das faixas no sentido Belo Horizonte precisou ser interditada, mas o trecho já foi totalmente liberado para o tráfego. Segundo a concessionária, o local permaneceu devidamente sinalizado durante toda a operação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O atendimento à ocorrência mobilizou ambulâncias, veículos de inspeção e reboques da EPR Via Mineira, além de ambulâncias do Samu e viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.