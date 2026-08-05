Jovem de 19 anos é morto a tiros na porta de casa

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (4/8), na porta de casa, no bairro Teotônio Batista de Freitas, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na avenida Ivair José dos Santos. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou a vítima caída em frente à residência, já sem vida, atingida por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com os militares, o jovem apresentava ferimentos graves, incluindo exposição de massa encefálica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e recolheu 10 cápsulas deflagradas de calibre 9 mm. Em análise inicial, o perito identificou oito perfurações provocadas pelos disparos em diferentes partes do corpo da vítima.

Foram encontrados com o jovem um telefone celular e R$ 680 em dinheiro, sendo R$ 500 em um bolso e R$ 180 em outro. Os materiais foram recolhidos para investigação.

Segundo a PM, a vítima era conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas.

Na tentativa de esclarecer a autoria e a motivação do homicídio, os policiais fizeram contato com moradores, vizinhos e familiares da vítima. No entanto, nenhuma informação considerada relevante foi obtida. Conforme o registro policial, algumas pessoas optaram por não fornecer detalhes por medo de represálias.

A namorada do homem relatou aos militares que recebeu uma notificação da câmera de segurança instalada em frente à casa do jovem. Ao acessar as imagens, viu um primo da vítima chegando ao local e colocando as mãos na cabeça, em aparente desespero. Ela foi imediatamente até o endereço e encontrou a cena do crime.

Os policiais também procuraram imagens de câmeras de segurança da região que possam auxiliar na identificação dos autores.

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Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), até o fechamento da ocorrência, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.