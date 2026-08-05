Educação em Tempo Integral transforma escolas de São João del-Rei
Iniciativa atende 600 alunos em seis escolas com reforço escolar, esporte e cultura; meta da prefeitura é ampliar o programa nos próximos anos
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Os pais e alunos de São João del-Rei já contam com a escola nos dois turnos do dia. A prefeitura iniciou, no dia 11 de junho, o programa de Educação em Tempo Integral para cerca de 600 alunos da rede municipal. A iniciativa, que representa um investimento de R$ 2,4 milhões em 2026, é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação.
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Nesta primeira etapa, seis escolas municipais estão sendo contempladas. O programa atenderá estudantes das seguintes unidades:
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E.M. Doutor Kleber Vasques Filgueiras
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E.M. Celso Raimundo da Silva
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E.M. Pio XII
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E.M. Carlos Damiano Fuzatto
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E.M. Domingos Horta
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E.M. Maria Teresa
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Além das aulas regulares, os alunos tem atividades de recomposição da aprendizagem, com reforço em Língua Portuguesa e Matemática. A grade inclui também oficinas de esporte, arte, cultura e lazer.
Para garantir o acesso e o bem-estar dos estudantes, o programa oferece transporte escolar e alimentação reforçada. Estão previstos almoço e refeições complementares durante a permanência nas escolas, contribuindo para a segurança alimentar e o desempenho escolar.
Segundo a secretária municipal de Educação, Cida Mendes, a proposta vai além de apenas ampliar a jornada escolar. “Estamos iniciando uma política pública que tem potencial para transformar a realidade de muitas crianças e famílias”, destacou.
As atividades ocorrerão, prioritariamente, nas próprias escolas. Caso seja necessário ampliar os espaços, a prefeitura utilizará estruturas parceiras, sempre com o acompanhamento de profissionais da rede municipal.
A meta é aumentar o número de vagas nos próximos anos para consolidar o programa como uma política permanente. “Queremos que cada vez mais estudantes tenham acesso a uma educação integral, que desenvolva não apenas o conhecimento acadêmico, mas também valores, habilidades e talentos”, afirmou a secretária.
A expectativa é que a iniciativa melhore os índices educacionais, fortaleça os vínculos comunitários e promova uma formação mais completa para os alunos da rede municipal.
Orçamento sob controle
A ação só é possível graças a um controle do Orçamento promovido pela prefeitura de São João del-Rei, que arrecadou R$ 187,3 milhões nos primeiros quatro meses de 2026, valor que corresponde a 25,2% da previsão anual de R$ 743,5 milhões. Os dados fazem parte do relatório fiscal do primeiro quadrimestre, apresentado ao Legislativo.
As receitas correntes atingiram R$ 181,5 milhões, o que representa 28,14% do total de R$ 645,2 milhões projetados para o ano. Já as receitas de capital registraram R$ 924,6 mil, ou 1,11% da projeção de R$ 82,9 milhões.
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Do lado das despesas, o município empenhou R$ 317,7 milhões no período, alcançando 42,74% do orçamento total. A maior parte se concentrou em despesas correntes, com R$ 285,3 milhões, sendo R$ 87 milhões destinados a pessoal e encargos e R$ 192,8 milhões para outras finalidades.
Os investimentos em obras e melhorias somaram R$ 24,9 milhões no quadrimestre, o equivalente a 21,53% dos R$ 115,9 milhões previstos para o ano.
Controle de gastos e investimentos
Os gastos com pessoal da prefeitura ficaram em 34,86% da Receita Corrente Líquida, mantendo-se abaixo do limite de alerta de 48,6% definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Na Educação, o município aplicou 24,90% da receita de impostos, com um investimento total de R$ 22,3 milhões. Os recursos do Fundeb somaram R$ 13,5 milhões, dos quais 78,38% foram para o pagamento do magistério, superando a exigência legal de 70%.
A Saúde recebeu 17,77% dos recursos, ultrapassando o mínimo constitucional de 15%. Foram aplicados R$ 15,9 milhões em ações e serviços públicos na área.
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O município encerrou o período com R$ 7,1 milhões em restos a pagar, uma redução expressiva em relação ao saldo anterior de R$ 27,4 milhões. Desse total, R$ 20,2 milhões foram cancelados ou pagos. O relatório completo está disponível no site oficial da prefeitura.