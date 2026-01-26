Assine
overlay
Início Economia

Na saída de Castro, orçamento da segurança do RJ tem queda inédita em seu governo

Corte nominal de 1,5% no orçamento da segurança em 2026 rompe sequência de aumentos acima da inflação desde 2021

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
26/01/2026 16:25

compartilhe

SIGA
x
Na saída de Castro, orçamento da segurança do RJ tem queda inédita em seu governo
Na saída de Castro, orçamento da segurança do RJ tem queda inédita em seu governo crédito: Platobr Economia

Principal bandeira de Cláudio Castro desde que assumiu Palácio Guanabara, a segurança pública do Rio de Janeiro terá, em 2026, o primeiro encolhimento de orçamento na gestão do governador. Depois de cinco anos consecutivos de alta, os recursos previstos para a área caíram de R$ 19,4 bilhões em 2025 para R$ 19,1 bilhões em 2026, uma redução nominal de 1,5%, descontada a inflação de 2025, de 4,26%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O corte ocorre no último orçamento elaborado sob o comando de Castro, que governa o estado desde o fim de 2020 e deve deixar o cargo após o Carnaval para disputar uma vaga no Senado. Entre 2021 e 2025, o orçamento da segurança saltou de R$ 11,9 bilhões para R$ 19,4 bilhões, uma alta de 63%, sempre com reajustes acima da inflação.

A mudança de trajetória aparece no contexto de um quadro fiscal mais pressionado. A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, sancionada em janeiro passado, já previa um déficit de R$ 14,6 bilhões. Mesmo assim, a segurança pública seguiu como a maior função do orçamento estadual, com R$ 19,45 bilhões, à frente da Saúde (R$ 12,27 bilhões) e da Educação (R$ 10,58 bilhões).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a LOA de 2026 aprofunda o desequilíbrio das contas. O orçamento aprovado prevê déficit de R$ 18,93 bilhões. Nesse cenário, a segurança pública passou a contar com R$ 19,1 bilhões, enquanto Saúde e Educação registraram aumento nominal e chegaram a R$ 13,5 bilhões e R$ 10,8 bilhões, respectivamente.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay