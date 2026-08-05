Vídeo registra ataque a tiros com dois mortos e uma ferida em BH

Um homem de 30 anos e uma mulher de 31 morreram, e uma idosa de 64 anos ficou ferida em um ataque a tiros na noite dessa terça-feira (4/8), no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h30, na Rua João Procópio de Carvalho. Quando os militares chegaram ao local, encontraram as três vítimas baleadas. Todas foram socorridas para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

A mulher de 31 anos deu entrada na unidade consciente e orientada, com perfurações nos braços e nas pernas. No entanto, o quadro de saúde se agravou em razão de uma hemorragia interna. Ela foi levada ao bloco cirúrgico, mas morreu na instituição médica.

O homem foi encontrado caído ao lado dela, com ferimentos de arma de fogo na cabeça e perda de massa encefálica. Apesar das tentativas de reanimação, a morte foi constatada pela equipe médica.

A terceira vítima, uma mulher de 64 anos, foi atingida na perna esquerda. Ela contou aos policiais que, ao ouvir os disparos, correu para a casa de uma moradora do mesmo lote em busca de ajuda. Segundo o relato, o atirador ainda foi na direção dela e efetuou novos disparos.

A sobrevivente informou que o lote possui 11 residências de familiares e afirmou que, no local, prevalece a "lei do silêncio", o que dificulta a identificação dos autores e da motivação do crime. Ela disse desconhecer possíveis desavenças das vítimas.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela PM mostram um Fiat Argo chegando ao endereço. Um homem desembarca do veículo e atira contra as vítimas, enquanto o motorista faz o retorno para facilitar a fuga.

Familiares informaram aos militares que o homem morto tinha desavenças com um suspeito e era conhecido no meio policial por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na região, além de ter ligação com a facção criminosa conhecida como "AR118".

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A perícia da Polícia Civil recolheu estojos de munição calibre 9 mm no local. Até o momento, ninguém foi preso, e o caso será investigado pela Polícia Civil.