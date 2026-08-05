Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água nesta quarta (5)
Segundo a Copasa, intermitência no abastecimento ocorre devido à manutenção emergencial realizada nesta quarta-feira (5/8); confira os bairros afetados
compartilheSIGA
Bairros de Belo Horizonte e de Ibirité, na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta quarta-feira (5/8), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada hoje. A previsão é de que a situação seja normalizada até a noite desta quarta-feira.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?
Belo Horizonte
- Independência
- Mineirão
Ibirité
- Águia Dourada
- Barreirinho
- Morada da Serra
- Nossa Senhora de Lourdes
- Primavera