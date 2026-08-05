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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Bairros de BH e Região Metropolitana podem ficar sem água nesta quarta (5)

Segundo a Copasa, intermitência no abastecimento ocorre devido à manutenção emergencial realizada nesta quarta-feira (5/8); confira os bairros afetados

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/08/2026 09:32

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Água escorrendo de uma torneira em um fundo borrado
Abastecimento em bairros de BH e Ibirité pode ficar comprometido até a noite desta quarta-feira (5/8) crédito: Divulgação

Bairros de Belo Horizonte e de Ibirité, na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta quarta-feira (5/8), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada hoje. A previsão é de que a situação seja normalizada até a noite desta quarta-feira.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados pela falta d'água?

Belo Horizonte

  • Independência
  • Mineirão 

Ibirité

  • Águia Dourada
  • Barreirinho
  • Morada da Serra
  • Nossa Senhora de Lourdes
  • Primavera

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