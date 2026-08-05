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FEMINICÍDIO

Homem é preso por feminicídio; mulher está desaparecida desde julho

Mulher de 29 anos desapareceu após sair de casa; investigações apontam histórico de violência doméstica e ameaças

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/08/2026 08:25

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Suspeito de abuso sexual contra afilhadas foi preso pela Polícia Civil de Espinosa
Polícia Civil prende suspeito de matar ex-companheira em Peçanha, no Vale do Rio Doce crédito: Polícia Civil/divulgação

Um homem de 41 anos suspeito de matar a ex-companheira, de 29 anos, na zona rural de Peçanha, no Vale do Rio Doce, foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira (4/8).

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Segundo a corporação, as investigações começaram no dia 28 de julho, quando familiares registraram o desaparecimento da mulher. Ela havia sido vista pela última vez na manhã de 24 de julho, ao sair de casa, no Bairro Taquaral.

Durante as buscas, os policiais encontraram os documentos pessoais da vítima e refeições preparadas ainda na residência, circunstâncias que, segundo a investigação, afastam a hipótese de desaparecimento voluntário.

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A Polícia Civil também apurou que a mulher era vítima de ameaças e violência psicológica praticadas pelo ex-companheiro, de quem havia se separado recentemente após um histórico de violência doméstica.

Ao ser ouvido, o investigado apresentou versões contraditórias. A alegação de que trabalhou normalmente após o desaparecimento da ex-companheira foi desmentida pelo empregador.

As investigações ainda apontaram que o último contato telefônico da vítima foi com o suspeito e reuniram indícios de que ele tentou ocultar a motocicleta utilizada pela mulher.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, que foi autorizada pela Justiça e cumprida pela equipe da Polícia Civil.

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As investigações continuam para localizar o corpo da vítima e esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

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