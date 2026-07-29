Indígena de 25 anos desaparecido há um mês é encontrado no Centro de BH

A angústia da família do indígena Warao Gério Cardonel Gonzalez, de 25 anos, chegou ao fim na manhã desta quarta-feira (29/7). Desaparecido há cerca de um mês, o jovem foi encontrado na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, e já está novamente com os familiares. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e por Flávia Gomes, comerciante e voluntária que acompanha a comunidade indígena e ajudava nas buscas.



Em nota, a Polícia Civil informou que Gério já foi localizado e se encontra com a família. A corporação orientou os parentes a registrarem um Reds de localização, procedimento adotado para formalizar o encerramento do caso.

De acordo com Flávia Gomes, a família recebeu uma informação de que o jovem estava na Avenida Afonso Pena e conseguiu encontrá-lo ainda durante a manhã desta quarta-feira.

Gério mora com a família na ocupação Terra Mãe, na região do PTB, em Betim, na Grande BH. Segundo os parentes, ele saiu de casa há cerca de um mês após embarcar em um ônibus com destino a capital e, desde então, não havia dado mais notícias.

Durante o período em que esteve desaparecido, relatos de pessoas que diziam tê-lo visto circulando pelas ruas da capital mineira alimentaram as buscas. A cada nova informação, voluntários tentavam localizar o jovem, mas, quando chegavam aos locais indicados, ele já não estava mais.

Uma das maiores preocupações da família era a dificuldade de comunicação. Conforme Flávia, Gério fala apenas a língua indígena Warao, sem conseguir se comunicar em português ou espanhol. A barreira linguística aumentava o temor de que ele não conseguisse pedir ajuda ou informar sua identidade.

Antes da localização, ela havia relatado que existiam informações de que o jovem estaria vivendo em situação de rua na Região Central.

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Enquanto o rapaz estava desaparecido, a Polícia Civil informou que realizava diligências para localizá-lo desde o registro da ocorrência. Com o reencontro confirmado, o caso agora é considerado solucionado.