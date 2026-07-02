Idoso da etnia Warao morre em hospital da Grande BH

Um idoso, de 75 anos, pertencente a comunidade Warao localizada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu nessa terça-feira (30/6). A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

O homem estava internado no Hospital Público Regional de Betim (HPRB) desde 18 de junho, em decorrência de um quadro de doença renal crônica, que evoluiu para um choque séptico.

Outros nove pacientes da etnia se encontram internados na rede pública de saúde da cidade – sendo quatro no (HPRB) e cinco no Centro Materno Infantil.

Entre os hospitalizados na clínica especializadas para crianças, uma gestante e duas puérperas acompanhadas dos recém-nascidos.

Mudança à vista

Em 25 de junho, uma Audiência Pública conduzida pela desembargadora Shirley Fendi Bertão, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), definiu que os venezuelanos da comunidade Warao seriam remanejados para um novo local.

A assembleia contou a participação de Magistrados do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), representantes do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), organizações de defesa dos povos indígenas, além dos sete caciques da comunidade.

A luta para conseguir um local para morar dura três anos. Eles têm residido em barracos improvisados na ocupação Terra Mãe, localizada no PTB, em Betim.

A proposta da prefeitura da cidade foi aprovada de forma unânime pela comunidade. A mudança deve beneficiar cerca de 284 indígenas distribuídos em aproximadamente 50 famílias. Segundo a Prefeitura de Betim, a transferência pode ocorrer em até 120 dias, prazo necessário para a construção das moradias e da infraestrutura básica no novo local.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck