Justiça determina força-tarefa para enfrentar crise dos Maxakali em Minas
Decisão obriga adoção de medidas emergenciais para reduzir mortalidade infantil, combater desnutrição e garantir água potável aos indígenas do Vale do Mucuri
compartilheSIGA
A Justiça Federal determinou nesta segunda-feira (27/7) uma série de medidas emergenciais para enfrentar a crise sanitária e humanitária vivida pelo povo indígena Tikm'n – conhecido fora das aldeias como Maxakali –, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A decisão atende parcialmente a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e obriga a União, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o governo de Minas e os municípios de Bertópolis, Ladainha, Santa Helena de Minas e Teófilo Otoni a adotarem providências imediatas para reestruturar a assistência à comunidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre as determinações estão o reforço da saúde indígena, o fornecimento regular de água potável e alimentos, melhorias no atendimento hospitalar, combate ao racismo institucional e ações para reduzir a elevada mortalidade infantil, considerada resultado de um conjunto de falhas estruturais acumuladas ao longo de décadas.
O grupo deverá reunir representantes das áreas de saúde e assistência social dos diferentes entes públicos e será coordenado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo (Dsei-MG/ES).
Em até 60 dias, o comitê deverá apresentar um plano unificado contendo metas para redução da mortalidade infantil, estratégias de combate à desnutrição, ações de segurança alimentar, cronograma de execução das medidas e indicadores que permitam acompanhar os resultados obtidos.
Ao justificar essa determinação, a Justiça destacou que a desnutrição registrada nas aldeias está diretamente relacionada a uma vulnerabilidade socioambiental histórica. Conforme a decisão, a degradação ambiental e a perda da cobertura florestal impediram que a comunidade mantivesse práticas tradicionais de caça, pesca e cultivo, aumentando sua dependência de recursos externos para garantir a própria sobrevivência.
Reestruturação dos serviços à comunidade
Atendimento hospitalar
Um dos eixos centrais da decisão é a reestruturação da atuação da Funai na região. A Justiça determinou que, em até 30 dias, o órgão recomponha as equipes das unidades técnicas de Teófilo Otoni e Santa Helena de Minas, garantindo número suficiente de servidores, infraestrutura administrativa adequada e veículos exclusivos para atendimento às comunidades.
Além disso, em até 60 dias, a Funai deverá assegurar a disponibilização permanente de motoristas habilitados para operar esses veículos, para o deslocamento das equipes e o atendimento nas aldeias.
A União também foi obrigada a fortalecer o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde (SasiSUS). Entre as determinações está o dimensionamento completo das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena que atuam no Polo Base Maxakali, com contratação e lotação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem em quantidade suficiente para garantir atendimento contínuo em todas as aldeias. Além dessa, uma medida estabelece a implantação, em até um mês, de plantões presenciais ininterruptos nas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSIs), funcionando 24 horas por dia.
Água potável e alimentação
A decisão dedica um capítulo específico ao abastecimento de água, considerado um dos principais fatores associados às altas taxas de doenças e mortalidade infantil.
A União deverá monitorar regularmente a qualidade da água consumida em todas as aldeias e garantir o fornecimento contínuo e suficiente de água potável para as famílias indígenas. Paralelamente, o governo de Minas e os municípios envolvidos terão de assegurar água potável em todas as escolas indígenas, seja por meio de fontes próprias de captação, seja por sistemas autônomos de abastecimento.
Leia Mais
No campo da alimentação, a União deverá fornecer imediatamente fórmulas infantis e suplementos nutricionais às crianças identificadas em situação de desnutrição grave, criando um fluxo permanente de aquisição desses produtos.
Já o estado e os municípios terão de organizar a distribuição periódica de cestas básicas compostas por alimentos de qualidade e compatíveis com os hábitos culturais desse povo.
Epidemia e transporte de pacientes
A decisão também busca corrigir falhas verificadas durante o surto epidemiológico registrado na Aldeia Escola Floresta, em janeiro deste ano.
Minas Gerais e o município de Teófilo Otoni deverão estabelecer um fluxo permanente de comunicação entre o Sistema Único de Saúde e o Dsei-MG/ES para garantir prioridade absoluta no acesso a leitos pediátricos especializados e aplicação imediata do mecanismo conhecido como "vaga zero" em casos de urgência envolvendo pacientes Maxakali, especialmente crianças menores de cinco anos.
Além disso, o governo estadual terá de assegurar ambulâncias e transporte sanitário para remoção imediata dos pacientes das aldeias aos hospitais de referência, bem como custear o deslocamento, alimentação e permanência de pelo menos um acompanhante indígena durante todo o período de internação.
Medidas contra acidentes, racismo e violência
Entre as determinações consideradas mais abrangentes estão ações voltadas à prevenção de acidentes e ao combate ao racismo institucional.
O município de Bertópolis foi obrigado a corrigir falhas em sistemas de para-raios instalados nas aldeias após episódios que provocaram mortes de indígenas atingidos por descargas elétricas.
Já Ladainha, Santa Helena de Minas e Teófilo Otoni deverão realizar vistorias técnicas em outras aldeias, elaborar diagnósticos sobre a necessidade de instalação de novos sistemas de proteção e apresentar à Justiça um cronograma de execução das obras antes do próximo período chuvoso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A determinação obriga o estado e o município de Teófilo Otoni a instaurarem procedimentos administrativos para investigar denúncias de racismo institucional, discriminação verbal e omissão de assistência registradas durante o atendimento aos indígenas no surto epidemiológico de janeiro.