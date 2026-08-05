Incêndio em casa na Serra deixa 2 crianças feridas
Chamas consumiram o primeiro andar de um imóvel de três andares no bairro da Região Centro-Sul de BH, na manhã desta quarta-feira (5/8)
compartilheSIGA
Duas crianças, de 10 e 12 anos, ficaram feridas durante um incêndio em uma casa no Bairro Serra na manhã desta quarta-feira (5/8), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Elas foram conduzidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para atendimento no Hospital João XXIII.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Outras duas vítimas adultas receberam atendimento do Samu no local.
O tenente Siqueira explica que sua equipe do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) estava fazendo o patrulhamento na área quando foram abordados por moradores pedindo ajuda para resgatar duas crianças. Chegando ao local do incêndio, os militares acessaram a residência e encontraram as crianças no segundo andar.
"Nós rapidamente nos deslocamos até o local onde já tinha bastante morador tentando combater o incêndio. Com o auxílio dos moradores, resgatamos essas crianças do segundo andar. Elas já estavam se sentindo mal, com dificuldade para respirar devido à quantidade de fumaça que que inalaram", conta tenente.
Ainda de acordo com o militar, as crianças estão estáveis e se encontram em observação.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o incêndio ocorreu em um imóvel de três andares onde mora uma acumuladora. O primeiro andar foi destruído pelas chamas devido à grande quantidade de material combustível no local.
"O andar de baixo dessa residência aparentemente era um local de acumuladora de materiais recicláveis, como plástico e papelão. O foco do incêndio foi lá e rapidamente passou a emitir muita fumaça devido ao tipo de material", confirmou Siqueira.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O fogo já foi debelado e os militares atuam no rescaldo da residência. A Defesa Civil também foi acionada.