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Incêndio em casa na Serra deixa 2 crianças feridas

Chamas consumiram o primeiro andar de um imóvel de três andares no bairro da Região Centro-Sul de BH, na manhã desta quarta-feira (5/8)

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
05/08/2026 13:31 - atualizado em 05/08/2026 13:48

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Duas crianças ficaram feridas em incêndio que atingiu casa de três andares no bairro Serra, em BH
Duas crianças ficaram feridas no incêndio no Bairro Serra e foram encaminhadas ao Hospital João XXIII crédito: Divulgação/CBMMG

Duas crianças, de 10 e 12 anos, ficaram feridas durante um incêndio em uma casa no Bairro Serra na manhã desta quarta-feira (5/8), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Elas foram conduzidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para atendimento no Hospital João XXIII.

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Outras duas vítimas adultas receberam atendimento do Samu no local. 

O tenente Siqueira explica que sua equipe do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) estava fazendo o patrulhamento na área quando foram abordados por moradores pedindo ajuda para resgatar duas crianças. Chegando ao local do incêndio, os militares acessaram a residência e encontraram as crianças no segundo andar.

"Nós rapidamente nos deslocamos até o local onde já tinha bastante morador tentando combater o incêndio. Com o auxílio dos moradores, resgatamos essas crianças do segundo andar. Elas já estavam se sentindo mal, com dificuldade para respirar devido à quantidade de fumaça que que inalaram", conta tenente.

Ainda de acordo com o militar, as crianças estão estáveis e se encontram em observação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o incêndio ocorreu em um imóvel de três andares onde mora uma acumuladora. O primeiro andar foi destruído pelas chamas devido à grande quantidade de material combustível no local. 

"O andar de baixo dessa residência aparentemente era um local de acumuladora de materiais recicláveis, como plástico e papelão. O foco do incêndio foi lá e rapidamente passou a emitir muita fumaça devido ao tipo de material", confirmou Siqueira.

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O fogo já foi debelado e os militares atuam no rescaldo da residência. A Defesa Civil também foi acionada. 

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