Incêndio em casa na Serra deixa 2 crianças feridas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Duas crianças, de 10 e 12 anos, ficaram feridas durante um incêndio em uma casa no Bairro Serra na manhã desta quarta-feira (5/8), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Elas foram conduzidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para atendimento no Hospital João XXIII.

Outras duas vítimas adultas receberam atendimento do Samu no local.

O tenente Siqueira explica que sua equipe do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) estava fazendo o patrulhamento na área quando foram abordados por moradores pedindo ajuda para resgatar duas crianças. Chegando ao local do incêndio, os militares acessaram a residência e encontraram as crianças no segundo andar.

"Nós rapidamente nos deslocamos até o local onde já tinha bastante morador tentando combater o incêndio. Com o auxílio dos moradores, resgatamos essas crianças do segundo andar. Elas já estavam se sentindo mal, com dificuldade para respirar devido à quantidade de fumaça que que inalaram", conta tenente.

Ainda de acordo com o militar, as crianças estão estáveis e se encontram em observação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o incêndio ocorreu em um imóvel de três andares onde mora uma acumuladora. O primeiro andar foi destruído pelas chamas devido à grande quantidade de material combustível no local.

"O andar de baixo dessa residência aparentemente era um local de acumuladora de materiais recicláveis, como plástico e papelão. O foco do incêndio foi lá e rapidamente passou a emitir muita fumaça devido ao tipo de material", confirmou Siqueira.

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O fogo já foi debelado e os militares atuam no rescaldo da residência. A Defesa Civil também foi acionada.