Tio é preso suspeito de abusar da sobrinha de 9 anos na Grande BH

Uma menina de 9 anos denunciou ter sido vítima de abuso sexual praticado pelo próprio tio, de 33 anos, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem foi preso nesta terça-feira (4/8), no bairro Matadouro, após ser localizado pela Polícia Militar em uma loja de materiais de construção em que trabalhava. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela mãe da criança após ela perceber que a filha vinha apresentando comportamento considerado estranho. Ao conversar com a menina e insistir para entender o motivo da mudança, a criança revelou que estaria sendo abusada pelo tio, irmão da solicitante.

De acordo com o relato da vítima aos militares, os abusos teriam começado em 2024 e ocorriam principalmente no período da manhã, quando a mãe saía para trabalhar. A menina afirmou que acordava com o suspeito acariciando suas partes íntimas e se masturbando diante dela.

Ainda conforme o registro policial, a criança relatou que, em uma das ocasiões, a avó, mãe do suspeito, abriu a porta do quarto e teria presenciado a situação.

Após o relato, os policiais acompanharam a criança até o Hospital Municipal de Nova Lima, onde ela passou por avaliação médica.

Conforme o boletim de ocorrência, a avaliação médica não identificou sinais de lesões físicas relacionados aos fatos relatados. Após o atendimento, a menina foi encaminhada para acompanhamento psicológico e assistência social.

Suspeito tinha registro anterior

Durante consulta ao sistema policial, os militares verificaram que o homem possui registro anterior por importunação sexual envolvendo uma adolescente de 15 anos. A mãe relatou ainda que o suspeito é usuário de drogas, tem comportamento agressivo e que a filha demonstrava medo dele.

O homem foi encontrado no local de trabalho e levado para a delegacia. Questionado pelos policiais, ele afirmou que sabia o motivo da acusação, mas negou ter cometido os abusos. Segundo o boletim de ocorrência, ele não apresentou outras declarações.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, responsável pela investigação, o homem poderá responder por estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão.

Canais oficiais para denunciar abuso infantil

Existem diferentes formas de relatar uma suspeita ou um caso confirmado de abuso ou exploração infantil. Cada canal tem um propósito específico, mas todos são portas de entrada para que a situação seja investigada.

Canais Nacionais e Digitais

Disque 100 (Disque Direitos Humanos): este é o principal canal para denúncias de violações de direitos humanos. A ligação é gratuita, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a denúncia é anônima. O serviço também oferece atendimento em Libras.

WhatsApp e Telegram: as denúncias podem ser feitas por mensagem no WhatsApp, através do número (61) 99611-0100, ou pelo Telegram, buscando "Direitos Humanos Brasil" no aplicativo.

Aplicativo e Site: é possível registrar a ocorrência pelo aplicativo "Direitos Humanos Brasil" (disponível para Android e iOS) ou diretamente no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

Atendimento Local e de Emergência