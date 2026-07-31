Homem suspeito de abusar de enteada é preso no Norte de Minas
Investigações apontaram que, além dos estupros, padrasto gravava e armazenava o vídeos no celular, que foi apreendido
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Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de abusar da própria enteada, de 9, em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (31/7). Segundo a investigação da Polícia Federal (PF), ele também gravava os atos e guardava os vídeos no celular.
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De acordo com a PF, a prisão faz parte de uma operação contra crimes de abuso sexual infantil, chamada Casa Segura. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, além da prisão.
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Conforme as investigações, os abusos identificados foram cometidos em pelo menos três datas em agosto de 2025. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos para contribuir na apuração de outros crimes.