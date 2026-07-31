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ABUSO SEXUAL INFANTIL

Homem suspeito de abusar de enteada é preso no Norte de Minas

Investigações apontaram que, além dos estupros, padrasto gravava e armazenava o vídeos no celular, que foi apreendido

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/07/2026 09:23

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Polícia Federal (PF) prendeu suspeito em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais
Polícia Federal (PF) prendeu suspeito em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais crédito: PF/Divulgação

Um homem, de 43 anos, foi preso suspeito de abusar da própria enteada, de 9, em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (31/7). Segundo a investigação da Polícia Federal (PF), ele também gravava os atos e guardava os vídeos no celular.

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De acordo com a PF, a prisão faz parte de uma operação contra crimes de abuso sexual infantil, chamada Casa Segura. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, além da prisão.

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Conforme as investigações, os abusos identificados foram cometidos em pelo menos três datas em agosto de 2025. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos para contribuir na apuração de outros crimes.

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