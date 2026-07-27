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JUSTIÇA

Homem que abusou sexualmente das filhas é condenado a 121 anos de prisão

Crimes foram praticados entre 2024 e março deste ano, na residência da família, localizada na zona rural de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce

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Estado de Minas
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Repórter
27/07/2026 22:13

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Depois de ser preso, estava escondido em distrito de Sabinópolis, homem foi levado para a Delegacia de Sabinópolis
Homem foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais crédito: PCMG

Um homem foi condenado a 121 anos, um mês e 22 dias de detenção, além de 22 dias-multa, por abusar sexualmente de duas filhas em Sabinópolis, na Região do Vale do Rio Doce. Os crimes foram praticados entre 2024 e março deste ano, na residência da família, localizada na zona rural do município.

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A condenação ocorreu após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acionar a Justiça. Além de estupro de vulnerável, ele também foi denunciado por lascívia, crime que consiste em praticar ou induzir um menor de 14 anos a presenciar ato libidinoso, e por ter ameaçado a então companheira.

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O homem também teve negado o direito de recorrer em liberdade e terá que pagar uma indenização às vítimas por danos morais. Para a Justiça, as provas apresentadas contra o réu foram suficientes para a condenação, afastando qualquer alegação de dúvida ou insuficiência de elementos.

De acordo com as investigações, o homem ameaçou tanto a esposa quanto as filhas para que elas não o denunciassem. No entanto, apesar de sentir temor pela própria integridade física, a companheira dele procurou o Conselho Tutelar.

"A conduta criminosa cessou apenas com a intervenção do Conselho Tutelar e a imediata atuação da Polícia Civil, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado", destacou a denúncia do MPMG. "Os atos foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra vulneráveis", ressaltou a promotoria.

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