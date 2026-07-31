Homem é preso na véspera do casamento acusado de abusar da enteada, de 9

Um homem, de 43 anos, foi preso pela Polícia Federal (PF) no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (31/7), suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, de 9. Um detalhe: a prisão ocorreu na véspera da oficialização do casamento do suspeito.

A informação foi apurada pelo Estado de Minas junto à fonte da PF. O homem já vivia com a mãe da vítima e havia marcado a oficialização do matrimônio para este sábado (1/8).

A Polícia Federal não informou o nome da cidade onde o suspeito mora e foi preso, visando preservar a identidade da menor vítima de abuso. Entretanto, a reportagem apurou que é um município situado às margens do Rio São Francisco.

Além da prisão, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na Operação Casa Segura. Foram apreendidos celulares usados pelo suspeito, que vão contribuir para a sequência da apuração

De acordo com a investigação, o homem também gravava os atos libidinosos com a vítima. O trabalho policial aponta ainda que os abusos foram cometidos em pelo menos três datas de 2025, quando a vítima tinha 9 anos.

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Se condenado, o suspeito poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável (10 a 18 anos de reclusão), de produção de cena de sexo envolvendo criança (4 a 8 anos de reclusão) e, ainda, de armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil.