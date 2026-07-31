Acidente entre ônibus e carreta deixa 19 feridos em Minas
Batida em rodovia deixou motorista preso às ferragens. Ele e demais feridos foram socorridos na tarde dessa quinta-feira (30/7)
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Uma batida entre uma carreta bitrem e um ônibus da Viação São Cristóvão deixou 19 pessoas feridas, incluindo o motorista do coletivo, na tarde dessa quinta-feira (30/7). O acidente ocorreu no KM 1 da MG-410, em Lagoa Grande, na Região Noroeste de Minas Gerais, no sentido Patos de Minas, por volta das 17h30.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor do ônibus ficou preso às ferragens. Embora estivesse consciente, ele se queixou de dores na perna direita e tinha um corte profundo no rosto.
Os passageiros feridos estavam dentro do ônibus, sendo que uma mulher apresentava suspeita de fratura nas duas pernas e na mão esquerda. Um homem tinha suspeita de fratura no rosto e reclamava de dor no peito. Os demais feridos tinham apenas lesões leves.
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O motorista do ônibus foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e ficou sob cuidados da equipe de uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de João Pinheiro, na mesma região. As vítimas passaram por triagem e foram atendidas por uma unidade de suporte básico do Samu de Lagoa Grande.
Outros passageiros dispensaram atendimento, seguindo viagem no ônibus reserva que a empresa enviou.
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Durante o atendimento, a rodovia permaneceu com o trânsito interditado, para garantir a segurança, e foi liberada parcialmente após a conclusão dos atendimentos. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu ao local e controlou o trânsito até a remoção dos veículos envolvidos e liberação da pista.