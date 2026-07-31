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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente entre ônibus e carreta deixa 19 feridos em Minas

Batida em rodovia deixou motorista preso às ferragens. Ele e demais feridos foram socorridos na tarde dessa quinta-feira (30/7)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
31/07/2026 09:14

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Frente do ônibus ficou destruída e motorista preso às ferragens devido ao impacto da batida
Frente do ônibus ficou destruída, e motorista, preso às ferragens, devido ao impacto da batida crédito: CBMMG/Divulgação

Uma batida entre uma carreta bitrem e um ônibus da Viação São Cristóvão deixou 19 pessoas feridas, incluindo o motorista do coletivo, na tarde dessa quinta-feira (30/7). O acidente ocorreu no KM 1 da MG-410, em Lagoa Grande, na Região Noroeste de Minas Gerais, no sentido Patos de Minas, por volta das 17h30.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor do ônibus ficou preso às ferragens. Embora estivesse consciente, ele se queixou de dores na perna direita e tinha um corte profundo no rosto.

Os passageiros feridos estavam dentro do ônibus, sendo que uma mulher apresentava suspeita de fratura nas duas pernas e na mão esquerda. Um homem tinha suspeita de fratura no rosto e reclamava de dor no peito. Os demais feridos tinham apenas lesões leves.

O motorista do ônibus foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e ficou sob cuidados da equipe de uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de João Pinheiro, na mesma região. As vítimas passaram por triagem e foram atendidas por uma unidade de suporte básico do Samu de Lagoa Grande.

Outros passageiros dispensaram atendimento, seguindo viagem no ônibus reserva que a empresa enviou.

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Durante o atendimento, a rodovia permaneceu com o trânsito interditado, para garantir a segurança, e foi liberada parcialmente após a conclusão dos atendimentos. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) compareceu ao local e controlou o trânsito até a remoção dos veículos envolvidos e liberação da pista.

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