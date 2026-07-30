Vídeo: em uma semana, loja registra dois atropelamentos por ônibus do Move
A Rua Nilo Peçanha, no Carlos Prates, havia registrado um acidente envolvendo a mesma linha de coletivo na semana passada
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Um homem foi atropelado por um ônibus da linha 52 do Move na Rua Peçanha, Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (30/7). O endereço havia sido ponto de outro atropelamento na semana passada. A prefeitura apura o que teria motivado o acidente.
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Nas imagens é possível ver o homem agachado e de costas, enquanto mexe com uns objetos, quando o ônibus, no momento da conversão da Avenida Nossa Senhora de Fátima para a Rua Peçanha, atinge o pedestre, jogando-o ao chão.
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De acordo com Pedro Braga, dono do comércio que registrou as imagens, o sujeito se levantou e foi em direção ao ônibus.
“O acidente aconteceu bem na hora do almoço. Eu escutei um barulho e, quando vi, o homem estava no chão. O motorista então seguiu, não parou e nem prestou socorro a vítima”, narrou Pedro.
Sobre a curiosidade trágica dos dois acidentes na última semana, o proprietário que administra o lugar há 10 anos, indicou que essas duas ocorrências são pontuais e que não haviam acontecido em outras ocasiões.
Segundo acidente em uma semana
Na quinta passada (23/7), um motociclista de 45 anos foi atropelado no mesmo endereço por um ônibus da mesma linha Move, enquanto estava estacionado irregularmente na frente do estabelecimento. O piloto foi encaminhado ao hospital.
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) enfatizou que a proibição de parada de veículos no local é feita para evitar possíveis acidentes, pois é necessário um espaço para que as linhas de transporte público consigam fazer a conversão para a Rua Peçanha.
Prefeitura investiga
Sobre o acidente desta semana, a Prefeitura de BH, por meio da Superintendência de Mobilidade (Sumob), afirmou que pretende apurar as circunstâncias do atropelamento. Segue a nota completa do município:
A Superintendência de Mobilidade (Sumob) esclarece que irá entrar em contato com o consórcio responsável pela linha 52 (Estação Pampulha / Av. Antônio Carlos) e apurar as circunstâncias do atropelamento. A linha realiza diariamente a conversão da Avenida Nossa Senhora de Fátima para a Rua Peçanha, em que é proibido parar e estacionar veículos no lado direito da Rua Peçanha, garantindo assim o espaço seguro para que os ônibus realizem o movimento. O trecho possui travessia semaforizada para os pedestres, em que eles devem aguardar na calçada até o momento seguro para atravessar a via.
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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice