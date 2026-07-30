Vídeo: em uma semana, loja registra dois atropelamentos por ônibus do Move

Um homem foi atropelado por um ônibus da linha 52 do Move na Rua Peçanha, Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (30/7). O endereço havia sido ponto de outro atropelamento na semana passada. A prefeitura apura o que teria motivado o acidente.

Nas imagens é possível ver o homem agachado e de costas, enquanto mexe com uns objetos, quando o ônibus, no momento da conversão da Avenida Nossa Senhora de Fátima para a Rua Peçanha, atinge o pedestre, jogando-o ao chão.

De acordo com Pedro Braga, dono do comércio que registrou as imagens, o sujeito se levantou e foi em direção ao ônibus.

“O acidente aconteceu bem na hora do almoço. Eu escutei um barulho e, quando vi, o homem estava no chão. O motorista então seguiu, não parou e nem prestou socorro a vítima”, narrou Pedro.

Sobre a curiosidade trágica dos dois acidentes na última semana, o proprietário que administra o lugar há 10 anos, indicou que essas duas ocorrências são pontuais e que não haviam acontecido em outras ocasiões.

Segundo acidente em uma semana

Na quinta passada (23/7), um motociclista de 45 anos foi atropelado no mesmo endereço por um ônibus da mesma linha Move, enquanto estava estacionado irregularmente na frente do estabelecimento. O piloto foi encaminhado ao hospital.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) enfatizou que a proibição de parada de veículos no local é feita para evitar possíveis acidentes, pois é necessário um espaço para que as linhas de transporte público consigam fazer a conversão para a Rua Peçanha.

Prefeitura investiga

Sobre o acidente desta semana, a Prefeitura de BH, por meio da Superintendência de Mobilidade (Sumob), afirmou que pretende apurar as circunstâncias do atropelamento. Segue a nota completa do município:

A Superintendência de Mobilidade (Sumob) esclarece que irá entrar em contato com o consórcio responsável pela linha 52 (Estação Pampulha / Av. Antônio Carlos) e apurar as circunstâncias do atropelamento. A linha realiza diariamente a conversão da Avenida Nossa Senhora de Fátima para a Rua Peçanha, em que é proibido parar e estacionar veículos no lado direito da Rua Peçanha, garantindo assim o espaço seguro para que os ônibus realizem o movimento. O trecho possui travessia semaforizada para os pedestres, em que eles devem aguardar na calçada até o momento seguro para atravessar a via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice