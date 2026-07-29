Via Expressa de BH: trechos perigosos e dicas de segurança após atropelamento fatal

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A morte de um homem de 62 anos, atropelado por um caminhão que invadiu a calçada na Via Expressa em Belo Horizonte, reacende o alerta sobre a segurança em um dos corredores viários mais movimentados da capital mineira. O acidente, ocorrido nesta quarta-feira (29/7) na altura do bairro Camargos, próximo à Arena MRV, também deixou seu filho ferido, os dois estavam na calçada, aguardando uma carona para o trabalho, quando o veículo saiu da pista e os atingiu.

O caso, que se soma a outros incidentes graves registrados ao longo da via, levanta questões sobre os principais fatores de risco e como motoristas e pedestres podem se proteger.

O grande volume de veículos, somado à alta velocidade e à complexa mistura de tráfego local com o de passagem, cria um cenário desafiador — tanto para quem dirige quanto para quem caminha ou espera transporte nas margens da via. A combinação desses fatores aponta para áreas específicas que exigem atenção redobrada de quem trafega pela região.

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Quais trechos da Via Expressa exigem mais atenção?

Importante: não há estatísticas oficiais públicas que listem os pontos com mais acidentes na Via Expressa. Os trechos a seguir são apontados com base na observação do trânsito, reportagens de acidentes e relatos de motoristas como locais que exigem cuidado redobrado.

Altura do Bairro Coração Eucarístico: o acesso ao bairro e a proximidade com a PUC Minas geram um fluxo intenso de veículos e pedestres, aumentando o risco de atropelamentos e colisões laterais.

Viaduto da Água Branca: este é um dos principais nós viários, conectando a Via Expressa a Contagem. A grande quantidade de faixas e a necessidade de trocas rápidas de pista tornam o local um ponto crítico.

Proximidades da Arena MRV: em dias de jogos ou eventos, o aumento súbito no volume de veículos e a movimentação de pedestres sobrecarregam a capacidade da via, resultando em congestionamentos e acidentes.

Trecho do Bairro Camargos: a região possui muitos acessos a comércios e bairros residenciais, fazendo com que o tráfego local se misture perigosamente com os veículos em alta velocidade na pista principal.

Acesso a Betim: na chegada ou saída do município vizinho, a mudança de característica da via, de urbana para rodoviária, confunde motoristas e frequentemente causa engavetamentos e colisões traseiras.

Por que esses trechos são tão perigosos?

A periculosidade desses pontos na Via Expressa resulta da combinação de alta velocidade, grande volume de veículos e falhas de infraestrutura. A mistura de tráfego rápido, acessos mal sinalizados e o comportamento imprudente de alguns condutores criam as condições ideais para acidentes.

Excesso de velocidade: muitos motoristas não respeitam os limites indicados, diminuindo o tempo de reação para frear ou desviar.

Infraestrutura: a falta de passarelas em alguns pontos, sinalização confusa e asfalto irregular contribuem para a insegurança.

Mistura de tráfegos: a via serve tanto para deslocamentos de longa distância quanto para acesso a bairros, o que gera conflito entre veículos em diferentes velocidades.

O que motoristas e pedestres podem fazer para se proteger?

Adotar uma postura de direção defensiva é a principal ferramenta para reduzir os riscos de envolvimento em acidentes, mas a segurança na Via Expressa também depende de cuidados de quem circula a pé pelas calçadas e pontos de ônibus ao longo da via. Ações simples podem fazer uma grande diferença na segurança de todos que utilizam o corredor.

Respeite a velocidade : mantenha-se sempre dentro do limite da via e reduza a velocidade em trechos de maior movimento.

Mantenha distância : garanta um espaço seguro em relação ao veículo da frente para ter tempo de reagir a freadas bruscas.

Sinalize com antecedência : sempre use a seta para indicar mudanças de faixa ou direção.

Evite distrações : o uso de celular ao volante é uma das principais causas de acidentes.

Redobre a atenção nos acessos : esteja preparado para a entrada e saída repentina de veículos nas alças de acesso e saídas para os bairros.

Para pedestres, evite permanecer parado muito próximo à pista, mesmo em calçadas e pontos de ônibus, quando houver alternativa mais recuada, e fique atento à aproximação de veículos pesados, que têm maior dificuldade de frenagem e ângulos de visão mais limitados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.