Mulher morre após carro cair em ribanceira na Serra do Rola-Moça

Uma mulher morreu após o carro que ela dirigia cair em uma ribanceira na noite dessa quarta-feira (29/7), na Serra do Rola-Moça, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente foi registrado por volta das 21h, na região conhecida como Mirante do Jatobá.

Durante as buscas, os militares contaram com o apoio da aeronave Pegasus, da Polícia Militar (PMMG), e de um drone operado pelos bombeiros para localizar o veículo. As imagens aéreas permitiram identificar o automóvel no fundo da ribanceira, com uma vítima em seu interior.

Para chegar ao local, as equipes montaram uma rota de 300 a 400 metros por um terreno íngreme e de difícil acesso. Ao alcançar o veículo, os bombeiros constataram que a motorista já estava sem vida.

Durante a ocorrência, também foram encontrados um telefone celular e um cartão de crédito da vítima, uma mulher moradora de Belo Horizonte. Os bombeiros tentaram contato com familiares e enviaram equipes ao endereço cadastrado para comunicar o ocorrido.

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A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.