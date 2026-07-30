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RIBANCEIRA

Mulher morre após carro cair em ribanceira na Serra do Rola-Moça

Veículo foi encontrado em uma área de difícil acesso, em Brumadinho; vítima era moradora de Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/07/2026 09:08

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Bombeiros usam drone e helicóptero para localizar carro em ribanceira
Bombeiros usam drone e helicóptero para localizar carro em ribanceira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher morreu após o carro que ela dirigia cair em uma ribanceira na noite dessa quarta-feira (29/7), na Serra do Rola-Moça, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente foi registrado por volta das 21h, na região conhecida como Mirante do Jatobá.

Durante as buscas, os militares contaram com o apoio da aeronave Pegasus, da Polícia Militar (PMMG), e de um drone operado pelos bombeiros para localizar o veículo. As imagens aéreas permitiram identificar o automóvel no fundo da ribanceira, com uma vítima em seu interior.

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Para chegar ao local, as equipes montaram uma rota de 300 a 400 metros por um terreno íngreme e de difícil acesso. Ao alcançar o veículo, os bombeiros constataram que a motorista já estava sem vida.

Durante a ocorrência, também foram encontrados um telefone celular e um cartão de crédito da vítima, uma mulher moradora de Belo Horizonte. Os bombeiros tentaram contato com familiares e enviaram equipes ao endereço cadastrado para comunicar o ocorrido.

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A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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