Manhã de caos: acidentes travam ambos os sentidos do Anel Rodoviário em BH

Duas ocorrências registradas na manhã desta quinta-feira (30/7) provocaram congestionamentos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, principalmente no sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da BHTrans, por volta das 7h, foi registrado um acidente na altura do Bairro Olhos d'Água, sentido Rio. O trânsito chegou a ficar retido até a Avenida Teresa Cristina.

O veículo permaneceu danificado na faixa da direita. Há suspeita de que o acidente tenha sido provocado por um racha e o dono abandonou o carro posteriormente. A pista foi liberada após a chegada das equipes.

Mais cedo, por volta das 5h30, já no sentido Vitória, um homem morreu ao se jogar do viaduto na altura do Bairro Betânia e ser atropelado por um caminhão.

Às 8h30, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro já alcançava a alça de acesso à BR-040. A recomendação é a de que motoristas procurem melhores rotas por meio de aplicativos de navegação.

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No sentido Vitória, o trânsito seguia sem retenções significativas, embora motoristas também relatassem lentidão nas vias do Bairro Buritis, possivelmente como reflexo dos problemas registrados no Anel Rodoviário.