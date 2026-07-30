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TRÂNSITO

Manhã de caos: acidentes travam ambos os sentidos do Anel Rodoviário em BH

Colisão e atropelamento provocam longos congestionamentos nesta quinta-feira (30/7), no Anel Rodoviário

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/07/2026 08:40 - atualizado em 30/07/2026 09:07

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Acidentes causam congestionamentos no Anel Rodoviário de BH
Acidentes causam congestionamentos no Anel Rodoviário de BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Duas ocorrências registradas na manhã desta quinta-feira (30/7) provocaram congestionamentos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, principalmente no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo informações da BHTrans, por volta das 7h, foi registrado um acidente na altura do Bairro Olhos d'Água, sentido Rio. O trânsito chegou a ficar retido até a Avenida Teresa Cristina.

O veículo permaneceu danificado na faixa da direita. Há suspeita de que o acidente tenha sido provocado por um racha e o dono abandonou o carro posteriormente. A pista foi liberada após a chegada das equipes.

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Mais cedo, por volta das 5h30, já no sentido Vitória, um homem morreu ao se jogar do viaduto na altura do Bairro Betânia e ser atropelado por um caminhão. 

Às 8h30, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro já alcançava a alça de acesso à BR-040. A recomendação é a de que motoristas procurem melhores rotas por meio de aplicativos de navegação.

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No sentido Vitória, o trânsito seguia sem retenções significativas, embora motoristas também relatassem lentidão nas vias do Bairro Buritis, possivelmente como reflexo dos problemas registrados no Anel Rodoviário.

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