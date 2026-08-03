Maior festival gospel da América Latina terá novo palco 360º na Arena MRV

A capital mineira já vive o clima de expectativa para a quarta edição do Ore Comigo Music Festival. Consolidado como o maior encontro privado de fé, música e adoração da América Latina, o evento acontece no dia 22 de agosto, sábado, a partir das 12h, na Arena MRV. Para este ano, a organização preparou uma inovação histórica: pela primeira vez, a estrutura contará com um palco 360º no centro do estádio, proporcionando uma experiência de total imersão e proximidade entre o público e os artistas.

Desde sua estreia em 2023, o festival vem em constante crescimento e reafirma sua relevância nacional ao reunir grandes nomes da música cristã contemporânea. A programação contará com apresentações de Fernandinho, Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen, Samuel Eleotério e Julliany Souza. Uma das novidades desta edição é o espaço garantido para o rap e o trap gospel, reunindo em um show conjunto os artistas Victin, Nesk Only e 2metro.

Segundo a organização, novos nomes serão divulgados em breve para compor a maratona de mais de 10 horas de programação ininterrupta.

Idealizado pelo pastor Fábio Lacerda, o festival nasceu de um sonho concebido há 24 anos e da sua vivência nos bastidores do show business. O objetivo principal sempre foi criar um ambiente de unidade que ultrapassasse as barreiras institucionais.

"A minha motivação foi que as pessoas das igrejas tivessem um dia para ir a um lugar diferente assistir àqueles artistas que só viam pela televisão ou Spotify. Mas eu queria que fosse um evento cristão onde todo mundo que gosta e acredita em Deus pudesse ir — não um evento focado em uma igreja específica. Tivemos pessoas de diversas denominações e muitos católicos presentes na última edição. O objetivo de fazer com que todos se sintam acolhidos foi atingido", destaca o idealizador.

Na última edição, o festival reuniu 50 mil pessoas e alcançou a marca de 58 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados por meio da meia-entrada solidária. Para 2026, a expectativa é alcançar a marca de 60 mil participantes. O apelo do público já se reflete no turismo: a três semanas do evento, o festival registra cerca de 280 caravanas. Em 2025 foram 300 inscritas vindo de 114 cidades — incluindo público de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, além de ingressos adquiridos por visitantes do exterior.

A escolha da estrutura central de 360º para esta edição foi pensada estrategicamente para mudar a relação do público com o espetáculo dentro da Arena MRV:

"Quando você faz o palco tradicional no fundo da arena, perde-se muitos lugares e quem está do outro lado praticamente não vê o artista, só acompanha pelo telão. Fazer o palco 360º no centro da arena, sem coberturas laterais e com passarelas, é um desafio técnico gigantesco, mas traz a vantagem de deixar todo mundo mais próximo. Toda a arena ganha visibilidade", explica Fábio.

O festival foi planejado para oferecer conforto e acessibilidade em um ambiente familiar livre de bebidas alcoólicas, com ampla praça de alimentação e gratuidade no ingresso para crianças de até 6 anos. A organização preparou um fluxo de acesso exclusivo para famílias com crianças pequenas e pessoas com deficiência (PCDs), evitando aglomerações e filas gerais.

"Pensamos muito na experiência do público. Para os PCDs cadeirantes, por exemplo, preparamos uma estrutura com plataforma elevada em relação ao piso do solo. Assim, eles têm uma visão privilegiada do palco, acima da altura do público em pé, com toda a segurança aprovada pelo Corpo de Bombeiros", ressalta o pastor.



O público pode escolher entre três modalidades de espaço:

Espaço Premium: abrange o gramado e a arquibancada inferior, permitindo maior proximidade do palco.

Arquibancada Superior: oferece visão panorâmica do evento.

Camarote Pace: área exclusiva com open bar não alcoólico (água, refrigerante, suco e energético) e livre acesso a todos os setores.

Para apoiar os visitantes de outras cidades e estados, a organização disponibilizou o Guia do Participante com orientações sobre hospedagem, mobilidade e gastronomia, além de indicar o Portal Oficial do Turismo (portalbelohorizonte.com.br).

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Serviço

Evento: 4ª Edição do Ore Comigo Music Festival

Data: 22 de agosto (sábado)

Abertura dos Portões: 12h

Local: Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte - MG)

Atrações Confirmadas: Fernandinho, Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen, Samuel Eleotério, Julliany Souza, Vic Tim, Nesk, 2M e novos nomes em breve.

Ingressos: Disponíveis exclusivamente pela plataforma Ingresso Digital.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima