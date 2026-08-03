Dra. Mayara Alcântara lança o Sistema Corpo para ampliar o raciocínio clínico

Grande parte da assistência em saúde concentra seus esforços na identificação e no tratamento das doenças já estabelecidas. Para a médica Dra. Mayara Alcântara, existe uma etapa desse processo que também merece atenção: o período em que o organismo desenvolve mecanismos de adaptação e compensação antes da consolidação de um quadro clínico definido.

Foi dessa observação, construída ao longo de 14 anos de atuação médica, que nasceu o Sistema Corpo, ecossistema que integra raciocínio clínico aplicado, formação profissional e soluções para organizações, estruturado sobre o Método Códigos do Corpo, metodologia autoral desenvolvida para ampliar o raciocínio clínico dos profissionais de saúde.

Segundo a médica, a ideia surgiu da repetição de um mesmo padrão observado durante anos de prática clínica, especialmente na medicina de urgência e emergência.

"Depois de anos atendendo pacientes em situações críticas, comecei a perceber que quase todos chegavam quando o organismo já havia perdido grande parte da sua capacidade de adaptação. A pergunta deixou de ser apenas 'qual doença essa pessoa tem?' e passou a ser 'quando esse organismo começou a caminhar nessa direção?'. Foi dessa mudança de pergunta que nasceu o Método Códigos do Corpo".

Para Dra. Mayara, pacientes frequentemente percorrem diferentes especialidades em busca de respostas para sintomas persistentes, enquanto profissionais da saúde enfrentam cenários clínicos complexos nem sempre dispondo de modelos que auxiliem na organização do raciocínio diante de múltiplas informações. No ambiente corporativo, observa que muitos programas voltados à saúde concentram esforços na doença já instalada, sem considerar os fatores que contribuem para sua progressão ao longo do tempo.

A construção da metodologia também foi influenciada pela trajetória pessoal da médica. Ao longo dos últimos anos, Dra. Mayara enfrentou um câncer de tireoide, uma cirurgia de urgência durante uma viagem ao Chile que resultou na perda de um ovário, complicações relacionadas à endometriose com risco de infertilidade e um episódio cardíaco que levou sua frequência cardíaca a aproximadamente 220 batimentos por minuto.

"Essas experiências não criaram o Método Códigos do Corpo. Elas reforçaram, na minha própria vida, perguntas que eu já fazia diariamente como médica. Passei a enxergar, no meu próprio organismo, padrões que durante anos observei em milhares de pacientes".

Graduada em Medicina pela Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC), com diploma revalidado pela Universidade Federal do Acre, Dra. Mayara possui pós-graduações em Pediatria, Saúde Coletiva e Medicina Integrativa, além de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de medicina de urgência e terapia intensiva.

Um dos pilares do Sistema Corpo é a Universidade Corporativa, dedicada à formação continuada de médicos e demais profissionais da saúde. Os programas são voltados ao fortalecimento do raciocínio clínico, da tomada de decisão e da capacidade de reconhecer padrões em cenários clínicos de alta complexidade.

"A faculdade ensina a responder perguntas. A emergência obriga você a fazer perguntas melhores. O método nasceu justamente da diferença entre essas duas experiências".

No trabalho com o caso do paciente, o Método Códigos do Corpo organiza informações clínicas, histórico, contexto de vida e padrões observados durante a evolução do quadro para ampliar o raciocínio clínico. A metodologia foi desenvolvida para atuar de forma complementar à avaliação médica, aos exames e às diretrizes científicas vigentes, sem substituí-los.

Além da formação profissional e da consultoria clínica, o Sistema Corpo desenvolve projetos voltados à gestão estratégica da saúde em organizações, utilizando indicadores para apoiar a compreensão de fatores relacionados ao adoecimento, à capacidade funcional das equipes e à sustentabilidade dos ambientes de trabalho.

A expectativa é consolidar o Sistema Corpo como uma plataforma nacional de raciocínio clínico, formação e gestão em saúde, ampliando a capacitação de profissionais habilitados na metodologia e preparando sua expansão internacional nos próximos anos.

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