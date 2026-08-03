Fritz vence Jódar na final em Washington e conquista seu 11º título

O tenista americano Taylor Fritz se sagrou campeão do torneio ATP 500 de Washington nesta segunda-feira (3), após derrotar o espanhol Rafael Jódar por 7-6 (7/2) e 6-4, em uma final na qual a maior experiência do anfitrião e favorito prevaleceu sobre o ímpeto do jovem madrilenho.

Fritz se saiu melhor nos momentos decisivos de uma partida equilibrada, especialmente o 'tie-break' do primeiro set, que venceu por 7-2. No segundo set, manteve a iniciativa, conseguiu uma quebra de serviço e administrou a vantagem para conquistar o título com 6-4.

O americano, décimo colocado no ranking da ATP antes deste torneio, chegou à capital americana como um dos favoritos e confirmou esse status ao longo da semana.

Já para Jódar, a final significou mais um passo em uma temporada em que vem crescendo.

O jovem madrilenho de 19 anos alcançou uma decisão de ATP 500 em quadra dura pela primeira vez, após derrotar tenistas como Arthur Fils, Kei Nishikori, Lorenzo Musetti e o chileno Alejandro Tabilo.

O espanhol já havia conquistado seu primeiro título da ATP no início deste ano, em Marrakech, e seu desempenho em Washington o impulsionou para o grupo dos 20 melhores do mundo.

Taylor Fritz e Rafael Jódar já haviam se enfrentado este ano em Delray Beach, também em quadra dura, com vitória do americano.

Em Washington, Fritz repetiu o resultado e conquistou o décimo primeiro título de sua carreira, enquanto Jódar deixa a competição tendo confirmado seu status como uma das grandes revelações da temporada.

A final foi realizada nesta segunda-feira, um dia após o previsto, depois que a chuva forçou o adiamento.

O mau tempo também afetou a final feminina, na qual a filipina Alexandra Eala se sagrou campeã ao derrotar a americana Jessica Pegula com parciais de 4-6, 6-4 e 6-0.

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