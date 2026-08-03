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Os 5 serviços do Detran que você já pode resolver pelo celular; veja

Esqueça as filas: da renovação da CNH ao licenciamento do veículo, descubra as facilidades que os aplicativos oficiais oferecem aos motoristas

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
03/08/2026 17:24 - atualizado em 03/08/2026 17:24

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Os 5 serviços do Detran que você já pode resolver pelo celular; veja
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos documentos que agora podem ser acessados e gerenciados de forma digital crédito: Paulo Paiva/DP/D.A Press

Resolver pendências no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) sem sair de casa já é uma realidade. Por meio de aplicativos oficiais e portais de serviço, diversas burocracias que antes exigiam deslocamento e longas filas agora podem ser solucionadas diretamente pelo celular ou computador, otimizando o tempo e simplificando a vida do cidadão.

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A maioria dos procedimentos foi centralizada em plataformas digitais do governo federal, que se integram aos sistemas dos Detrans de cada estado. Com isso, informações e documentos importantes ficam acessíveis na palma da mão, com a mesma validade jurídica das versões físicas.

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Como acessar os serviços digitais do Detran?

O principal canal de acesso é o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), ou "CNH do Brasil", disponível para Android e iOS. O motorista precisa fazer o login com sua conta Gov.br, que unifica o acesso a diversos serviços públicos, para utilizar as funcionalidades de forma segura.

Quais serviços do Detran podem ser feitos online?

A lista de facilidades é extensa e cresce continuamente. Entre as principais, cinco se destacam pela praticidade e pela alta procura dos condutores. Confira abaixo os serviços que já podem ser resolvidos de forma totalmente digital.

1. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Motoristas com a CNH perto de vencer podem iniciar todo o processo de renovação pelo aplicativo. A plataforma permite solicitar o serviço e agendar os exames médicos e psicotécnicos, que devem ser realizados presencialmente em clínicas credenciadas. Após a aprovação em todas as etapas, a versão digital do documento é atualizada automaticamente no app CDT.

2. Licenciamento anual do veículo (CRLV-e)

A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) é um dos serviços mais práticos. Após a quitação de todos os débitos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas, o documento fica disponível na plataforma para download e impressão.

3. Consulta de multas e pontuação na CNH

Pelo aplicativo CDT, o condutor consegue verificar em tempo real se existem infrações de trânsito registradas em seu nome ou vinculadas aos seus veículos. A ferramenta também exibe a pontuação acumulada na carteira de motorista e permite o pagamento de multas com até 40% de desconto, para quem adere ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Isso ajuda no controle para não atingir o limite que leva à suspensão do direito de dirigir.

4. Comunicação de venda e transferência digital

A Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e) permite que vendedor e comprador realizem a transação de forma 100% online. Ambos precisam ter o aplicativo CDT e uma conta Gov.br nível "prata" ou "ouro" para acessar a assinatura eletrônica avançada e validar o procedimento com segurança.

5. Indicação do condutor infrator

Quando uma infração é registrada no veículo, o proprietário pode indicar quem era o real condutor no momento da ocorrência. Essa funcionalidade permite que os pontos da multa sejam transferidos para o motorista que realmente cometeu a infração, evitando que o dono do veículo seja penalizado injustamente quando empresta o automóvel.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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