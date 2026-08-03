Os 5 serviços do Detran que você já pode resolver pelo celular; veja
Esqueça as filas: da renovação da CNH ao licenciamento do veículo, descubra as facilidades que os aplicativos oficiais oferecem aos motoristas
compartilheSIGA
Resolver pendências no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) sem sair de casa já é uma realidade. Por meio de aplicativos oficiais e portais de serviço, diversas burocracias que antes exigiam deslocamento e longas filas agora podem ser solucionadas diretamente pelo celular ou computador, otimizando o tempo e simplificando a vida do cidadão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A maioria dos procedimentos foi centralizada em plataformas digitais do governo federal, que se integram aos sistemas dos Detrans de cada estado. Com isso, informações e documentos importantes ficam acessíveis na palma da mão, com a mesma validade jurídica das versões físicas.
Leia Mais
-
5 serviços do Detran que você pode resolver online sem sair de casa
-
CNH Digital e E-CRLV: 5 funções úteis do app que você não conhece
-
CNH Digital e CRLV-e: como ter todos os documentos no celular
Como acessar os serviços digitais do Detran?
O principal canal de acesso é o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), ou "CNH do Brasil", disponível para Android e iOS. O motorista precisa fazer o login com sua conta Gov.br, que unifica o acesso a diversos serviços públicos, para utilizar as funcionalidades de forma segura.
Quais serviços do Detran podem ser feitos online?
A lista de facilidades é extensa e cresce continuamente. Entre as principais, cinco se destacam pela praticidade e pela alta procura dos condutores. Confira abaixo os serviços que já podem ser resolvidos de forma totalmente digital.
1. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Motoristas com a CNH perto de vencer podem iniciar todo o processo de renovação pelo aplicativo. A plataforma permite solicitar o serviço e agendar os exames médicos e psicotécnicos, que devem ser realizados presencialmente em clínicas credenciadas. Após a aprovação em todas as etapas, a versão digital do documento é atualizada automaticamente no app CDT.
2. Licenciamento anual do veículo (CRLV-e)
A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) é um dos serviços mais práticos. Após a quitação de todos os débitos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas, o documento fica disponível na plataforma para download e impressão.
3. Consulta de multas e pontuação na CNH
Pelo aplicativo CDT, o condutor consegue verificar em tempo real se existem infrações de trânsito registradas em seu nome ou vinculadas aos seus veículos. A ferramenta também exibe a pontuação acumulada na carteira de motorista e permite o pagamento de multas com até 40% de desconto, para quem adere ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Isso ajuda no controle para não atingir o limite que leva à suspensão do direito de dirigir.
4. Comunicação de venda e transferência digital
A Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e) permite que vendedor e comprador realizem a transação de forma 100% online. Ambos precisam ter o aplicativo CDT e uma conta Gov.br nível "prata" ou "ouro" para acessar a assinatura eletrônica avançada e validar o procedimento com segurança.
5. Indicação do condutor infrator
Quando uma infração é registrada no veículo, o proprietário pode indicar quem era o real condutor no momento da ocorrência. Essa funcionalidade permite que os pontos da multa sejam transferidos para o motorista que realmente cometeu a infração, evitando que o dono do veículo seja penalizado injustamente quando empresta o automóvel.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria