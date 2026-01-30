CNH Digital e CRLV-e: como ter todos os documentos no celular

Ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o documento do veículo sempre à mão, no celular, já é uma realidade para milhões de brasileiros. O processo pode evitar multas por esquecimento dos documentos físicos em blitze de trânsito. Tudo é feito pelo aplicativo oficial CNH do Brasil, disponível gratuitamente para Android e iOS.

A ferramenta centraliza os documentos obrigatórios do condutor e do veículo, garantindo a mesma validade jurídica das versões impressas. Para utilizá-la, basta seguir alguns passos simples, que exigem apenas o documento físico em mãos e um cadastro no portal do governo federal.

Como baixar e cadastrar a CNH Digital

O primeiro passo é baixar o aplicativo “CNH do Brasil” na loja de aplicativos do seu smartphone. Após a instalação, o sistema pedirá o login com sua conta Gov.br. É necessário ter uma conta com nível de segurança prata ou ouro, que pode ser obtido validando seus dados por meio do aplicativo do seu banco ou biometria facial no app Gov.br.

Com o acesso liberado, siga as seguintes etapas:

Na tela inicial do app CNH do Brasil, selecione a opção “Habilitação” e, em seguida, “Toque para baixar sua CNH”. Aponte a câmera do celular para o QR Code localizado no verso da sua CNH física (com QR Code no verso, padrão presente nas CNHs emitidas nos últimos anos). O aplicativo solicitará uma “prova de vida”, um movimento com o rosto para garantir que é você mesmo quem está realizando o cadastro. Por fim, crie uma senha de quatro dígitos que será usada para acessar os documentos no aplicativo.

Adicionando o documento do veículo (CRLV-e)

O procedimento para incluir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e) é igualmente simples e feito no mesmo aplicativo. Na tela principal, escolha a opção “Veículos” e depois “Toque para baixar seu CRLV”.

Você precisará informar o número do Renavam e o código de segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV), encontrado na parte superior direita do documento. Após inserir os dados, o CRLV-e será baixado e ficará disponível junto à sua CNH.

Vantagens e validade jurídica

Uma das grandes vantagens é que, uma vez baixados, os documentos ficam disponíveis no dispositivo mesmo sem acesso à internet, bastando digitar a senha de acesso. A apresentação dos documentos digitais tem a mesma validade legal que os impressos em qualquer fiscalização em todo o Brasil.

O aplicativo CNH do Brasil também permite o compartilhamento do CRLV-e com outros condutores que utilizam o mesmo veículo, desde que também tenham o app instalado. Além disso, a plataforma oferece serviços como consulta de infrações e aviso sobre o vencimento da CNH.

