CNH Digital e E-CRLV: 5 funções úteis do app que você não conhece

Com a recente divulgação do cronograma de exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de 2026 em Minas Gerais, muitos motoristas vão acessar o documento pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT). O que poucos sabem é que a plataforma oferece uma série de funcionalidades que vão muito além de simplesmente exibir a CNH e o CRLV-e.

O aplicativo, disponível gratuitamente na Google Play Store e na Apple App Store, reúne serviços que simplificam a vida do condutor, economizam tempo e evitam burocracias. Utilizar esses recursos garante mais controle sobre a documentação e a situação do veículo, tudo centralizado no smartphone.

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Confira abaixo cinco funcionalidades essenciais do aplicativo que podem facilitar sua rotina ao volante:

Conheça cinco funções úteis do app Carteira Digital de Trânsito

Como indicar o principal condutor do veículo?

Proprietários de veículos podem usar o aplicativo para indicar quem é o principal condutor. Essa função é essencial para que as multas por infrações de trânsito sejam automaticamente registradas no prontuário do motorista que estava ao volante, e não no do dono do carro. Para que o processo funcione, tanto o proprietário quanto o condutor indicado precisam ter o aplicativo CDT instalado e uma conta no portal gov.br.

É possível pagar multas pelo aplicativo CDT?

Sim, a plataforma permite a consulta e o pagamento de multas de trânsito. O usuário pode visualizar as infrações vinculadas à sua CNH ou aos veículos de sua propriedade. Além disso, é possível aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e obter descontos que podem chegar a 40% no valor da multa, desde que o pagamento seja feito antes do vencimento e o motorista abra mão de apresentar defesa ou recurso.

Como saber se meu carro tem um recall pendente?

O aplicativo da CDT envia notificações sobre campanhas de recall para os veículos cadastrados no nome do usuário. Essa ferramenta de segurança avisa o proprietário sobre a necessidade de reparos ou substituições de peças defeituosas de fábrica. O serviço agiliza a comunicação entre montadoras e consumidores, contribuindo para a prevenção de acidentes. As notificações ficam disponíveis na central de mensagens do aplicativo, garantindo que nenhum aviso importante seja perdido.

Como funciona a venda digital de veículos?

Uma das funcionalidades mais avançadas é a comunicação de venda e a assinatura eletrônica da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e). O processo permite que vendedor e comprador realizem a transação de forma totalmente digital, sem a necessidade de ir a um cartório. Para isso, ambos precisam ter contas nível prata ou ouro no portal gov.br, e o documento do veículo já deve ter sido emitido em formato digital (CRLV-e).

Como consultar o histórico da CNH pelo app?

O aplicativo oferece acesso completo ao histórico de emissão da Carteira Nacional de Habilitação. É possível consultar a data da primeira habilitação, todas as categorias adicionadas ao longo do tempo, alterações de dados e as datas de validade de cada exame. Essa função é útil para conferência de informações e para comprovar o tempo de experiência como motorista em processos seletivos ou outras situações.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria