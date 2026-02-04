CNH do Brasil: 4 funções úteis do app que talvez você não conheça

O aplicativo CNH do Brasil (anteriormente Carteira Digital de Trânsito), que abriga a CNH Digital, já está no celular de milhões de motoristas brasileiros. A maioria, no entanto, usa o app apenas para apresentar o documento em uma fiscalização. O que muitos não sabem é que a ferramenta oferece recursos que vão muito além, ajudando a economizar tempo e a resolver burocracias do dia a dia.

O aplicativo reúne tanto a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quanto o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), ambos com a mesma validade jurídica dos documentos impressos. Abaixo, listamos quatro funcionalidades úteis que talvez você ainda não conheça.

Pague multas com desconto pelo SNE

Uma das funções mais vantajosas é a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Ao se cadastrar pelo aplicativo, o motorista abre mão de receber a notificação em papel e passa a ser avisado de forma digital.

Com isso, é possível pagar multas de trânsito com desconto, contanto que o pagamento seja feito antes do vencimento e que o condutor não apresente defesa prévia ou recurso contra a infração.

Indique o real condutor de uma infração

Se você emprestou o carro e outra pessoa cometeu uma infração, é possível indicar o verdadeiro culpado sem precisar ir a um posto do Detran. O processo é feito de forma totalmente digital pelo aplicativo, evitando que os pontos caiam na sua carteira.

Para isso, tanto o proprietário do veículo quanto o motorista que cometeu a infração precisam ter a CNH Digital e o app instalado. A assinatura é feita eletronicamente e a transferência dos pontos ocorre de forma rápida.

Consulte seu histórico de infrações

Manter o controle sobre a pontuação da CNH ficou mais simples. A ferramenta permite consultar todo o histórico de infrações de trânsito cometidas, organizadas por situação: pagas, vencidas ou em aberto.

Esse recurso ajuda o condutor a gerenciar seus pontos para não correr o risco de ter o direito de dirigir suspenso. Também permite o acompanhamento detalhado de cada autuação recebida.

Exporte documentos com validade jurídica

Precisa enviar uma cópia da habilitação ou do documento do veículo (CRLV) para um seguro ou cadastro? O aplicativo permite exportar ambos em formato PDF, com um QR Code que garante a autenticidade e validade jurídica.

O arquivo pode ser compartilhado por e-mail ou aplicativos de mensagem, eliminando a necessidade de cópias autenticadas em cartório para diversas finalidades, como em locadoras de veículos ou para comprovar dados.

