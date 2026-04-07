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CNH Digital: conheça funções do aplicativo que talvez você não conheça

A carteira de motorista no celular vai muito além de um simples documento; aprenda a usar o app para indicar condutor, pagar multas e até vender o carro

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
07/04/2026 16:30 - atualizado em 07/04/2026 16:31

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CNH Digital: conheça funções do aplicativo que talvez você não conheça
Motoristas podem acessar a CNH e aproveitar os recursos do aplicativo que simplificam a gestão de documentos e serviços de trânsito crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Muitos motoristas já substituíram a carteira de motorista física pela versão digital, mas poucos aproveitam todos os recursos que o aplicativo CNH do Brasil oferece. A plataforma centraliza serviços que simplificam a vida de condutores e proprietários de veículos em todo o Brasil.

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O aplicativo CNH do Brasil, disponível para Android e iOS, reúne a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) em um só lugar. No entanto, suas funcionalidades podem ajudar a resolver burocracias sem sair de casa.

Confira as principais funções úteis do aplicativo que talvez você ainda não conheça:

  1. Pagar multas com até 40% de desconto
    É possível quitar débitos de trânsito com um desconto significativo diretamente pelo aplicativo. Para ter direito ao benefício, o motorista precisa aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e abrir mão de apresentar defesa ou recurso, reconhecendo a infração antes do prazo.

  2. Indicar o real condutor de uma infração
    Recebeu uma multa por uma infração que não cometeu enquanto outra pessoa dirigia seu carro? O app permite indicar o real infrator de forma on-line, transferindo a pontuação e a responsabilidade pelo pagamento. O processo é feito de forma simples e rápida.

  3. Vender o veículo digitalmente
    A transferência de propriedade de um veículo pode ser iniciada pelo app, onde o vendedor preenche a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) com os dados do comprador e assina digitalmente. O processo elimina a necessidade de ir ao cartório para reconhecer firma.

  4. Receber avisos importantes
    O aplicativo envia notificações sobre o vencimento da CNH com antecedência, ajudando o condutor a se programar para a renovação. Além disso, o sistema alerta para campanhas de recall de veículos vinculados ao CPF do usuário, aumentando a segurança.

  5. Compartilhar o documento do carro
    O proprietário pode compartilhar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital (CRLV-e) com outras pessoas. É útil para familiares que utilizam o mesmo automóvel, pois todos passam a ter o documento válido no próprio celular, sem precisar da versão impressa.

  6. Consultar o histórico de infrações
    O aplicativo oferece um extrato completo de todas as multas registradas no seu nome e nos veículos de sua propriedade. É possível verificar o status de cada uma, conferindo infrações pagas, a vencer e as que ainda estão em processo de autuação.

  7. Baixar a CNH e o CRLV em PDF
    Tanto a CNH quanto o CRLV podem ser exportados em formato PDF com um QR Code que garante sua autenticidade. Isso permite guardar uma cópia de segurança fora do aplicativo ou até mesmo imprimir o documento, se for necessário em alguma situação específica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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