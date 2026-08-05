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Índices de umidade do ar despencam em MG; BH e 552 cidades ficam sob alerta

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 553 municípios de todo estado ao longo do dia. Veja a lista completa e como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/08/2026 09:02

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céu claro em belo horizonte
índices da umidade relativa do ar ficam baixos nas próximas horas em BH e 552 cidades mineiras crédito: Gladyston Rodrigues/EMD.A.Press

A estação seca avança em Minas Gerais e traz um alerta para 553 municípios, incluindo Belo Horizonte, nesta quarta-feira (5/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades podem registrar níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30% até às 22h. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerada ideal um índice de 60%.

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De acordo com o órgão nacional, os níveis baixos causam baixo risco à saúde e de incêndios florestais, que já registra aumento em Minas, especialmente às margens das rodovias.

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo em BH e MG?

Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,8 °C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 1,3 °C. Por outro lado, a máxima pode chegar a até 28 °C.

Em Minas, a quarta-feira é típica de inverno e estação seca, devido a massa de ar seco que atua no estado. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

A mesma massa de ar que causa a secura também mantém o céu com poucas nuvens. As temperaturas máximas sobem e os termômetros podem bater os 33 °C em cidades das regiões Norte e Triângulo. Porém, a amplitude térmica é demonstrada na grande variação ao longo do dia, já que Caldas, no Sul de Minas, marcou 6,7 °C, às 7h, se consolidando como a menor temperatura do dia no país.

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Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias. O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Quais cidades de MG estão sob alerta?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Rio Doce
  • Alvorada de Minas
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Araçaí
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Belo Horizonte
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carbonita
  • Careaçu
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Catuti
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chácara
  • Chapada Gaúcha
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Cônego Marinho
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristais
  • Cristália
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diamantina
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Joaquim
  • Dom Viçoso
  • Dores de Campos
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Rios de Minas
  • Esmeraldas
  • Espinosa
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Florestal
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fronteira
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Funilândia
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gonçalves
  • Gouveia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaraciama
  • Guaranésia
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Icaraí de Minas
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarandiba
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jeceaba
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Jesuânia
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juramento
  • Juruaia
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lambari
  • Lamim
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Matias Barbosa
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mercês
  • Minduri
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monsenhor Paulo
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Monte Sião
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natalândia
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olaria
  • Olhos-d'Água
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Padre Carvalho
  • Paineiras
  • Pains
  • Pai Pedro
  • Paiva
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Paraopeba
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedra do Indaiá
  • Pedralva
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Pintópolis
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Preto
  • Rio Vermelho
  • Ritápolis
  • Romaria
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santana da Vargem
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Hipólito
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João del Rei
  • São João do Pacuí
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
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  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
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