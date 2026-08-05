Índices de umidade do ar despencam em MG; BH e 552 cidades ficam sob alerta
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê baixa umidade em 553 municípios de todo estado ao longo do dia. Veja a lista completa e como se proteger
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A estação seca avança em Minas Gerais e traz um alerta para 553 municípios, incluindo Belo Horizonte, nesta quarta-feira (5/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades podem registrar níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30% até às 22h. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerada ideal um índice de 60%.
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De acordo com o órgão nacional, os níveis baixos causam baixo risco à saúde e de incêndios florestais, que já registra aumento em Minas, especialmente às margens das rodovias.
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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
O que fazer?
- Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
- Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
- Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
- Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
- Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
- Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele
Como fica o tempo em BH e MG?
Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,8 °C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 1,3 °C. Por outro lado, a máxima pode chegar a até 28 °C.
Em Minas, a quarta-feira é típica de inverno e estação seca, devido a massa de ar seco que atua no estado. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.
A mesma massa de ar que causa a secura também mantém o céu com poucas nuvens. As temperaturas máximas sobem e os termômetros podem bater os 33 °C em cidades das regiões Norte e Triângulo. Porém, a amplitude térmica é demonstrada na grande variação ao longo do dia, já que Caldas, no Sul de Minas, marcou 6,7 °C, às 7h, se consolidando como a menor temperatura do dia no país.
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Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias. O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.
Quais cidades de MG estão sob alerta?
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Alvorada de Minas
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Arinos
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capela Nova
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Caranaíba
- Carandaí
- Carbonita
- Careaçu
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Catuti
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Chapada Gaúcha
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Cônego Marinho
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristália
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Viçoso
- Dores de Campos
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Engenheiro Navarro
- Entre Rios de Minas
- Esmeraldas
- Espinosa
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fronteira
- Fruta de Leite
- Frutal
- Funilândia
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Gonçalves
- Gouveia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guapé
- Guaraciama
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itacambira
- Itacarambi
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarandiba
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jeceaba
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jesuânia
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juramento
- Juruaia
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lambari
- Lamim
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Materlândia
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Minduri
- Mirabela
- Miravânia
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muzambinho
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Padre Carvalho
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Paiva
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Rio Preto
- Rio Vermelho
- Ritápolis
- Romaria
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santana da Vargem
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João del Rei
- São João do Pacuí
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Senador Modestino Gonçalves
- Senhora de Oliveira
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranópolis de Minas
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tiradentes
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turmalina
- Turvolândia
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veríssimo
- Vespasiano
- Virgínia
- Wenceslau Braz