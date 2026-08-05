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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo seco continua em BH nesta quarta (5); veja como se proteger

Os termômetros em Belo Horizonte começaram a quarta-feira com temperaturas baixas, mas o calor e o tempo seco avançam. Veja a previsão completa para a capital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
05/08/2026 08:16

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BH terá baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar frio
BH está sob alerta de baixa umidade até domingo (9/8) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

No ápice do inverno e da estação seca, a baixa umidade deixa Belo Horizonte sob alerta. Nesta quarta-feira (5/8), a capital pode registrar níveis de umidade relativa do ar em torno de 25%. O índice fica bem abaixo do ideal considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 60%.

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De acordo com a Defesa Civil de BH, a cidade enfrenta baixa temperatura ao amanhecer e tempo seco à tarde. O órgão municipal emitiu um alerta de baixa umidade nessa segunda-feira, válida pelo menos até domingo (9/8).

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de BH, outros 552 municípios encontram-se sob alerta de perigo potencial para tempo seco nesta quarta-feira. A condição meteorológica gera níveis de umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que causa baixo risco à saúde e de incêndios florestais.

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Como fica o tempo?

Conforme a previsão meteorológica, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13,8 °C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 1,3 °C. Por outro lado, a máxima pode chegar a até 28 °C.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 5/8

  • Barreiro: 16,0 °C, às 6h25.

  • Centro-Sul: 14,8 °C, às 6h30.

  • Oeste: 13,8 °C, com sensação térmica de 1,3 °C, às 6h.

  • Pampulha: 16,3 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 6h.

  • Venda Nova: 14,2 °C, às 4h20.

Em Minas, a quarta-feira é típica de inverno e estação seca, devido a massa de ar seco que atua no estado. A previsão indica que o dia será de tempo estável, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, e grande amplitude térmica diurna. Isto é, baixas temperaturas ao amanhecer e elevadas no decorrer do dia.

A mesma massa de ar que causa a secura também mantém o céu com poucas nuvens. As temperaturas máximas sobem e os termômetros podem bater os 33 °C em cidades das regiões Norte e Triângulo. Porém, a amplitude térmica é demonstrada na grande variação ao longo do dia, já que Caldas, no Sul de Minas, marcou 6,7 °C, às 7h, se consolidando como a menor temperatura do dia no país.

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Conforme a previsão, esta condição de tempo deve prevalecer ao longo da semana no estado. A tendência é de elevação gradual das temperaturas máximas no decorrer dos dias. O Inmet prevê um dia de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

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