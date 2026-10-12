BH: homem é morto a tiros ao sair de festa para buscar a mãe

Um homem de 32 anos foi morto a tiros nesse domingo (12/10), no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo informações policiais, a vítima saía de uma festa para buscar a mãe quando foi surpreendida pelos suspeitos. Fique por dentro das notícias que importam para você!

O cunhado da vítima contou à Polícia Militar (PM) que estava em uma festa na Rua Aroeira quando o familiar deixou o local para buscar a mãe, por volta das 17h30. Minutos depois, o parente ouviu os disparos e encontrou o homem morto dentro do carro.

Testemunhas informaram à corporação que dois homens desceram de um veículo Onix e dispararam contra a vítima, enquanto o motorista permaneceu no carro. Em seguida, eles fugiram em direção à Rua Arthur Guimarães.

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A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre a possível motivação do crime. Os suspeitos ainda não foram localizados, e o caso será investigado.