Mulher se deita na rua e morre atropelada no Santa Efigênia, em BH

Uma mulher morreu após se deitar na rua e ser atropelada por um ônibus na noite desta terça-feira (13/10), na Avenida Professor Alfredo Balena, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima, que estaria em situação de rua e tem em torno de 40 anos, ficou presa sob uma das rodas do coletivo.

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A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente envolveu um ônibus da linha 5503B (Goiânia B/Centro/Hospitais). Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), testemunhas relataram que a mulher embarcou no coletivo na Praça da Estação e desembarcou nas proximidades da Alameda Ezequiel Dias.

De acordo com os relatos, após descer do ônibus, ela teria dado a volta no veículo e se deitado perto da roda dianteira enquanto outros passageiros embarcavam.

O motorista contou aos policiais que, ao colocar o ônibus em movimento, sentiu que havia passado sobre um volume. Ao descer para verificar o que havia acontecido, encontrou a mulher sob a roda do veículo.

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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para investigar as circunstâncias da ocorrência. Conforme a PMMG, o caso será registrado como autoextermínio.