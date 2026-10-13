Região Centro-Sul de BH registra 'apagão' durante temporal
De acordo com moradores, imóveis ficaram sem energia elétrica durante temporal na noite desta terça-feira (13/10)
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Moradores da Região Centro-Sul de Belo Horizonte registraram queda de energia elétrica na noite desta terça-feira (13/10), enquanto um temporal atingia a capital mineira. Choveu em todas as regionais da capital, de acordo com a Defesa Civil do município.
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Um dos bairros que ficaram sem energia foi o Funcionários. A Avenida Afonso Pena chegou a ficar sem iluminação pública, na altura do cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Moradores do Bairro Santo Antônio também registraram falhas no fornecimento de luz elétrica.
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A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig): aguarde mais informações.