Região Centro-Sul de BH registra 'apagão' durante temporal

Moradores da Região Centro-Sul de Belo Horizonte registraram queda de energia elétrica na noite desta terça-feira (13/10), enquanto um temporal atingia a capital mineira. Choveu em todas as regionais da capital, de acordo com a Defesa Civil do município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um dos bairros que ficaram sem energia foi o Funcionários. A Avenida Afonso Pena chegou a ficar sem iluminação pública, na altura do cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Moradores do Bairro Santo Antônio também registraram falhas no fornecimento de luz elétrica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig): aguarde mais informações.