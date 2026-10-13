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FALTA DE LUZ

Região Centro-Sul de BH registra 'apagão' durante temporal

De acordo com moradores, imóveis ficaram sem energia elétrica durante temporal na noite desta terça-feira (13/10)

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Estado de Minas
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Repórter
13/10/2026 20:16

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Alerta de tempestade: entenda o que significam as cores e quais os riscos
Chuva intensa e ruas alagadas mostram os efeitos de eventos climáticos severos que levam à emissão de alertas meteorológicos crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

Moradores da Região Centro-Sul de Belo Horizonte registraram queda de energia elétrica na noite desta terça-feira (13/10), enquanto um temporal atingia a capital mineira. Choveu em todas as regionais da capital, de acordo com a Defesa Civil do município. 

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Um dos bairros que ficaram sem energia foi o Funcionários. A Avenida Afonso Pena chegou a ficar sem iluminação pública, na altura do cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Moradores do Bairro Santo Antônio também registraram falhas no fornecimento de luz elétrica. 

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A reportagem do Estado de Minas tenta contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig): aguarde mais informações. 

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