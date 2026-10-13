Defesa Civil identifica danos parciais em rede elétrica na Estação do Move
A parada foi atingida por incêndio em ônibus da linha 510C, na manhã desta terça (13/10). Não foram identificados danos estruturais na cabine
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Depois do incêndio no ônibus metropolitano que atingiu a Estação Oiapoque do Move, no Centro de Belo Horizonte, a Defesa Civil vistoriou a cabine e identificou danos parciais nas instalações elétricas da parada. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13/10) e ninguém se feriu.
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Segundo o órgão houve danos parciais na área de fechamento lateral e à claraboia, ambos com vidros do tipo blindex. As chamas atingiram também parte das instalações elétricas e da rede de dados, além dos monitores de televisão, câmeras e um climatizador. Uma parte pequena da cobertura foi impactada levemente.
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Segundo a Defesa Civil, mesmo com esses problemas, não foram detectados danos nas estruturas da estação. Equipes da empresa responsável pela manutenção limpam a área atingida pelas chamas.
O que aconteceu?
Na manhã desta terça-feira (13/10), um ônibus da linha Move Metropolitano pegou fogo na Estação Oiapoque. As chamas tomaram todo o veículo e atingiram levemente a estrutura da parada.
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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o coletivo tomado pelo fogo, com chamas altas e uma grande quantidade de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo incendiado é um ônibus articulado da linha 510C. O incêndio foi controlado pelas equipes.
Segundo relatos, haviam poucos passageiros no coletivo quando o incêndio começou. Alguns deles teriam percebido fumaça na região do motor e alertado o motorista. Todos conseguiram desembarcar em segurança.
O fogo começou quando o ônibus estava parado na estação. Uma possível pane mecânica é apontada como suspeita inicial, mas a causa do incêndio ainda não foi confirmada.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima