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INCÊNDIO EM BH

Defesa Civil identifica danos parciais em rede elétrica na Estação do Move

A parada foi atingida por incêndio em ônibus da linha 510C, na manhã desta terça (13/10). Não foram identificados danos estruturais na cabine

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
13/10/2026 16:27

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Ônibus do Move pegou em fogo em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (13/10)
Ônibus do Move pegou em fogo em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (13/10) crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Depois do incêndio no ônibus metropolitano que atingiu a Estação Oiapoque do Move, no Centro de Belo Horizonte, a Defesa Civil vistoriou a cabine e identificou danos parciais nas instalações elétricas da parada. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (13/10) e ninguém se feriu. 

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Segundo o órgão houve danos parciais na área de fechamento lateral e à claraboia, ambos com vidros do tipo blindex. As chamas atingiram também parte das instalações elétricas e da rede de dados, além dos monitores de televisão, câmeras e um climatizador. Uma parte pequena da cobertura foi impactada levemente. 

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Segundo a Defesa Civil, mesmo com esses problemas, não foram detectados danos nas estruturas da estação. Equipes da empresa responsável pela manutenção limpam a área atingida pelas chamas. 

O que aconteceu? 

Na manhã desta terça-feira (13/10), um ônibus da linha Move Metropolitano pegou fogo na Estação Oiapoque. As chamas tomaram todo o veículo e atingiram levemente a estrutura da parada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o coletivo tomado pelo fogo, com chamas altas e uma grande quantidade de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo incendiado é um ônibus articulado da linha 510C. O incêndio foi controlado pelas equipes.

Segundo relatos, haviam poucos passageiros no coletivo quando o incêndio começou. Alguns deles teriam percebido fumaça na região do motor e alertado o motorista. Todos conseguiram desembarcar em segurança.

O fogo começou quando o ônibus estava parado na estação. Uma possível pane mecânica é apontada como suspeita inicial, mas a causa do incêndio ainda não foi confirmada. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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