Imagens mostram como ficou ônibus que pegou fogo na Estação Oiapoque

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Vídeos e fotos mostram a intensidade do incêndio que atingiu um ônibus do Move Metropolitano na manhã desta terça-feira (13/10) na Estação Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte. O veículo foi tomado pelas chamas, que chegaram a atingir parte da estrutura da estação.

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As imagens mostram o ônibus articulado em meio a chamas altas e uma grande quantidade de fumaça. O fogo se espalhou pelo coletivo, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo a corporação, o veículo pertence à linha 510C. Apesar da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

Passageiros conseguiram sair

De acordo com relatos iniciais, havia poucos passageiros no ônibus quando o fogo começou. Alguns teriam percebido fumaça saindo da região do motor e alertado o motorista.

Todos conseguiram desembarcar em segurança antes que as chamas se espalhassem pelo veículo.

O incêndio teria começado durante uma parada na estação. A suspeita inicial é de uma possível pane mecânica, mas a causa ainda não foi confirmada.

Reboque chegou no local para retirar a carcaça do ônibus Jair Amaral/EM/D.A.Press

Incêndio interditou avenida

A Avenida Oiapoque precisou ser interditada para o combate às chamas. A BHTrans informou que o trânsito foi desviado para a Rua Curitiba.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da BHTrans atuaram no local. O incêndio foi controlado pelos militares.

Ainda não há informações sobre a extensão dos danos à estrutura da estação. Um reboque chegou no local para retirar a carcaça do ônibus. A perícia da Polícia Civil não irá ao local devido ao incêndio ter começado por uma pane mecânica.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) foram procuradas pela reportagem, que aguarda resposta.

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