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INCÊNDIO COM VÍTIMAS

Incêndio em apartamento em BH deixa feridos; veja vídeo

Chamas tomaram conta de um apartamento do segundo andar de um prédio localizado no Bairro Prado, na Região Oeste da capital; vítimas são atendidas pelo Samu

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/10/2026 17:36

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Incêndio em apartamento no Bairro Prado, em Belo Horizonte deixa duas vítimas nesta segunda-feira (12/10)
Incêndio em apartamento no Bairro Prado, em Belo Horizonte deixa duas vítimas nesta segunda-feira (12/10) crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio de grandes proporções em um apartamento no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte, deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (12/10).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas atingiram um apartamento no segundo andar de um prédio na Rua Rubi, na altura do número 400.

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Conforme informações preliminares, um adolescente, de gênero não informado, de 15 anos, foi resgatado com queimaduras de segundo grau. Já uma mulher, de idade não informada, foi resgatada inconsciente.

Segundo os bombeiros, as vítimas foram retiradas do edifício por eles e repassadas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A Polícia Militar (PM) também atua na ocorrência. Devido ao fogo, o local enfrenta uma fumaça intensa.

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