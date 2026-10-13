Ônibus pega fogo na Estação Oiapoque e interdita avenida no Centro de BH

Um ônibus do Move Metropolitano pegou fogo na manhã desta terça-feira (13/10), na Estação Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte. As chamas tomaram o veículo e chegaram a atingir parte da estrutura da estação. Ninguém ficou ferido.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o coletivo tomado pelo fogo, com chamas altas e uma grande quantidade de fumaça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo incendiado é um ônibus articulado da linha 510C. O incêndio já foi controlado pelas equipes.

Passageiros perceberam fumaça antes do incêndio

De acordo com relatos iniciais, havia poucos passageiros no coletivo quando o incêndio começou. Alguns deles teriam percebido fumaça saindo da região do motor e alertado o motorista. Todos conseguiram desembarcar em segurança.

O fogo teria começado quando o ônibus estava parado na estação. Uma possível pane mecânica é apontada como suspeita inicial, mas a causa do incêndio ainda não foi confirmada.

Avenida Oiapoque interditada

Devido à ocorrência, a Avenida Oiapoque, onde fica a estação, precisou ser interditada para permitir o trabalho das equipes de emergência.

Ônibus do Move pegou em fogo em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (13/10) Jair Amaral/EM/D.A. Press

A BHTrans informou que o trânsito foi desviado para a Rua Curitiba.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da BHTrans atuaram no local para controlar o incêndio e organizar o trânsito.

Ainda não há informações sobre a extensão dos danos à estrutura da estação. Um reboque chegou no local para retirar a carcaça do ônibus. A perícia da Polícia Civil não irá ao local, devido ao incêndio ter começado por uma pane mecânica.

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A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) foram procuradas pela reportagem, que aguarda resposta.