Incêndio em apartamento no Prado, em BH, pode ter começado em escritório

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O incêndio que atingiu um apartamento no Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (12/10), pode ter começado no escritório do imóvel, segundo o filho da moradora, de 20 anos. Em relato à Polícia Militar (PM), ele contou que sentiu cheiro de queimado, semelhante ao de fiação elétrica, enquanto usava o computador no quarto. A mãe dele, de 53 anos, sofreu queimaduras de terceiro grau em aproximadamente 62% do corpo.

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O jovem relatou que se levantou para verificar o odor, mas não identificou alguma anormalidade. Ao retornar ao quarto, percebeu uma fumaça densa e escura entrando no cômodo. Ele foi até a janela, pediu socorro e chamou pela mãe, que estava dormindo.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz ouviu a mulher gritar e presumiu que ela tentava sair do apartamento. Como as chamas já estavam altas no corredor, ele também tentou deixar o imóvel por esse caminho, mas sofreu queimaduras nos braços e nas costas.

A suspeita de que o fogo tenha começado no escritório, situado próximo ao quarto da mãe, foi levantada pelo próprio jovem. Até o registro da ocorrência, não havia confirmação técnica sobre o ponto de origem do incêndio.

Moradores de um prédio vizinho perceberam as chamas e alertaram os ocupantes. A mãe do jovem teria sido a primeira a acionar o Corpo de Bombeiros. Pessoas que entraram no apartamento para ajudar encontraram a cozinha e a área de serviço tomadas pelo fogo. O rapaz foi retirado do imóvel desacordado.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital João XXIII. A mulher não tinha condições clínicas de prestar esclarecimentos à polícia. O filho, que sofreu queimaduras em cerca de 20% do corpo, foi liberado para conversar com os militares.

Vistoria

Em vistoria preliminar na noite de segunda-feira, a Defesa Civil constatou perda total do mobiliário do apartamento atingido, além de danos nas tubulações e nas instalações elétricas de todos os ambientes. A subsíndica foi notificada a manter a unidade isolada preventivamente.

No apartamento do andar superior, houve danos nos vidros das janelas, mas as chamas não avançaram para o interior do imóvel. O órgão também determinou o isolamento preventivo de partes das fachadas devido ao risco de queda de vidros.

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Apesar dos danos, a avaliação apontou baixo risco construtivo para a edificação. Os apartamentos 102, 202 e 302 foram liberados para o retorno dos moradores.