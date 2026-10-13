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Chuva forte em BH: Defesa Civil volta a alertar para risco de alagamentos

Órgão municipal recomenda que a população se proteja e evite locais sujeitos a acúmulo de água

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Repórter
13/10/2026 19:51 - atualizado em 13/10/2026 19:58

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Defesa Civil emitiu alerta via celular
Defesa Civil emitiu alerta via celular crédito: Reprodução

Os celulares dos moradores de Belo Horizonte voltaram a ser acionados pela Defesa Civil do município devido ao risco de alagamentos causados pelas fortes chuvas registradas na noite desta terça-feira (13/10). Diante das condições meteorológicas, o órgão recomenda que a população se proteja e evite locais sujeitos a acúmulo de água.

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Segundo o órgão, todas as regionais de Belo Horizonte registram chuva: Centro-Sul, Barreiro, Nordeste, Noroeste, Venda Nova e Pampulha. Nas três primeiras, a precipitação atinge intensidade extremamente forte. Nas demais, o fenômeno varia de fraco a forte.

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De acordo com a Defesa Civil, precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora devem atingir a capital mineira até as 8h de quarta-feira (14/10). Por causa das condições meteorológicas, o órgão recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

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A chuva, que estava prevista pela Defesa Civil do município, chega após um período de forte calor. Durante a tarde desta terça-feira, os termômetros chegaram aos 34,4 °C na Região de Venda Nova.

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